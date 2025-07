Hàn Quốc mở rộng dịch vụ giao hàng bằng drone

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 1/7 công bố sẽ mở rộng khu vực triển khai dịch vụ giao hàng bằng máy bay mini không người lái (drone) lên thành 166 nơi. Từ năm ngoái, 14 tỉnh thành của Hàn Quốc đã thực hiện 2.993 lượt giao hàng bằng drone tại 50 khu vực, với tổng quãng đường bay là 10.635 km. Trong năm nay, số tỉnh thành triển khai dịch vụ này sẽ được nâng lên thành 23 nơi, dự kiến giao nhu yếu phẩm, thực phẩm tới 44 đảo và 120 công viên.Huyện Ulju (thành phố Ulsan) hiện đang triển khai dịch vụ giao thực phẩm bằng drone tới các địa điểm du lịch, công viên trên địa bàn. Tại đảo Gapa, Jeju, trứng nhum biển do các nữ thợ lặn thu hoạch trong ngày sẽ được giao ngay bằng drone trong phạm vi đảo Jeju. Bên cạnh đó, công tác tuần tra an ninh bằng drone đã được triển khai trên các đảo. Drone cũng đang được áp dụng thử nghiệm trong lĩnh vực y tế quân đội, như vận chuyển mẫu máu dưới sự chủ quản của Bệnh viện quân y Daejeon.Chánh Văn phòng Chính sách hàng không thuộc Bộ Địa chính và giao thông Joo Jong-wan khẳng định trước khi bay, tất cả các drone đều bắt buộc phải trải qua công đoạn kiểm tra kỹ thuật, đánh giá rủi ro. Bộ Địa chính sẽ tăng cường kiểm tra an toàn với các doanh nghiệp giao hàng bằng drone thông qua Cơ quan An toàn giao thông Hàn Quốc (KOTSA).