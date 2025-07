Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Triển vọng kinh tế Mỹ và các vấn đề chính trong nửa cuối năm 2025" của Văn phòng Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) tại New York (Mỹ), mức độ phụ thuộc vào thương mại của nền kinh tế Mỹ hiện đã cao hơn hai lần so với thời kỳ thi hành Đạo luật Thuế quan Smoot-Hawley tai tiếng vào những năm 1930.Báo cáo phân tích rằng nếu các quốc gia trên thế giới trả đũa việc Mỹ tăng thuế suất thì rất có khả năng chính Washington sẽ trở thành bên chịu tổn thất lớn nhất.Theo báo cáo trên, xuất khẩu chiếm 7% trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong năm 2023. Trong khi đó, tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ trên GDP của Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc lần lượt là 3,1% và 2,9%.Theo phép tính đơn giản, 7% GDP của Mỹ có thể bị ảnh hưởng bởi thuế trả đũa của các nước, trong khi tỷ lệ này của EU và Trung Quốc là tương đối thấp, do đó tác động từ các biện pháp thuế quan sẽ nhẹ hơn.Phân tích trên được đưa ra dựa trên giả định rằng đàm phán thuế quan giữa Mỹ và các đối tác thất bại, Washington nâng mức thuế trung bình thêm 25% và các quốc gia khác ngay lập tức áp thuế trả đũa tương xứng.Báo cáo cũng cho biết các chuyên gia thị trường hiện đang kỳ vọng rằng mức thuế cuối cùng mà Mỹ áp dụng sẽ thấp hơn so với kế hoạch mà Tổng thống Donald Trump công bố vào ngày 2/4.Báo cáo nhấn mạnh rằng trong trường hợp các cuộc đàm phán thương mại sắp tới không đạt kết quả như kỳ vọng, hoặc xảy ra suy thoái kinh tế và lạm phát cao do việc tăng thuế quan vào nửa cuối năm, thì cần đặc biệt lưu ý đến khả năng giá tài sản sẽ bị điều chỉnh một cách nhanh chóng.