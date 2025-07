Chỉ số KOSPI tăng hai phiên liên tiếp, tiến gần mốc 3.090 điểm

Photo : YONHAP News

Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) cho biết chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/7 ở mức 3.089,65 điểm, tăng 17,95 điểm (0,58%) so với phiên trước, tăng hai phiên liên tiếp.Đầu phiên, chỉ số KOSPI mở cửa ở mức 3.089,64 điểm, tăng 17,94 điểm (0,58%) so với phiên trước, sau đó tiếp tục nới rộng đà tăng, có lúc đã vượt mốc 3.130 điểm, lập đỉnh mới. Tuy nhiên vào cuối phiên, mức tăng bị thu hẹp và chỉ số quay về gần mức giá mở cửa.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng khép lại phiên giao dịch cùng ngày ở mức 783,67 điểm, tăng 2,17 điểm (0,28%).Đà tăng của KOSPI được phân tích là nhờ vào sự kỳ vọng tích cực xung quanh các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ cũng đang lập đỉnh mới. Thêm vào đó, việc đảng đối lập Sức mạnh quốc dân thay đổi lập trường theo hướng tích cực đối với dự thảo sửa đổi Luật thương mại làm dấy lên hy vọng về khả năng dự luật sắp được thông qua, củng cố thêm động lực tăng trưởng cho thị trường chứng khoán.Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won-USD đóng cửa ở mức 1.355,9 won đổi 1 USD, tăng 5,9 won so với phiên trước.