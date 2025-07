Photo : KBS News

"Dự luật to đẹp" (One Big Beautiful Bill), một siêu dự luật bao gồm các chính sách trọng tâm trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của Tổng thống Donald Trump, đã được Thượng viện Mỹ thông qua vào ngày 1/7 (giờ địa phương).Tỷ lệ phiếu thuận và phiếu chống tại Thượng viện là ngang bằng nhau (50-50), nhưng Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện James David Vance đã bỏ phiếu thuận, giúp dự luật được thông qua.Nội dung cốt lõi của siêu dự luật này là gia hạn các biện pháp cắt giảm thuế, bao gồm thuế thu nhập cá nhân và thuế suất tối đa áp dụng với thuế doanh nghiệp. Thêm vào đó, dự luật này còn xóa bỏ những chính sách từng được xúc tiến trọng điểm dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Joe Biden, như trợ cấp y tế công cộng; và tăng ngân sách nhằm ngăn chặn người nhập cư trái phép, như xây dựng hàng rào biên giới.Mức ưu đãi khấu trừ thuế khi một doanh nghiệp xây dựng nhà máy chíp bán dẫn tại Mỹ được nâng từ 25% lên 35%. Tổng thống Trump muốn bãi bỏ Luật chíp bán dẫn và khoa học quy định về ưu đãi thuế này nhưng không thành, do vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ đại diện những khu vực có nhà máy chíp bán dẫn, dẫn đến quy mô ưu đãi thuế còn tăng hơn so với trước.Luật chíp bán dẫn và khoa học bao gồm nội dung về hỗ trợ khoản trợ cấp lên tới 39 tỷ USD cho các doanh nghiệp xây dựng nhà máy chíp bán dẫn tại Mỹ, trong đó hãng điện tử Samsung và SK Hynix của Hàn Quốc đã được ấn định là đối tượng được hưởng hỗ trợ.Dự thảo xóa bỏ ưu đãi khấu trừ thuế ô tô điện căn cứ theo Luật giảm lạm phát cũng đã được Thượng viện Mỹ thông qua. Theo đó, biện pháp hỗ trợ tối đa 7.500 USD khi mua mới xe điện sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 9 tới, rút ngắn hơn 7 năm so với ban đầu là vào năm 2032.Tiếp theo, "Dự luật to đẹp” cần được thông qua tại Hạ viện. Hiện tại, đảng cầm quyền Cộng hòa đang nhiều hơn đảng Dân chủ 8 ghế tại Hạ viện.