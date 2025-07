Tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng QUAD đề cập đến vấn đề Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio ngày 1/7 (giờ địa phương) đã chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng QUAD (cơ chế thảo luận an ninh gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ) tại Washington.Sau hội nghị, Ngoại trưởng QUAD ra tuyên bố chung lên án Bắc Triều Tiên khi nước này tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và thực hiện các vụ phóng thử nghiệm công nghệ của tên lửa đạn đạo, vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Bộ trưởng Ngoại giao các nước còn tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc theo các nghị quyết của Hội đồng bảo an, kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ mọi nghĩa vụ nêu trong các nghị quyết này.Đặc biệt, các nội dung liên quan đến Bắc Triều Tiên, bao gồm mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, đã được đưa trở lại trong tuyên bố chung lần này. Các nội dung trên đã không xuất hiện trong tuyên bố chung sau Hội nghị Ngoại trưởng QUAD được tổ chức vào ngày 21/1, ngay sau khi Chính phủ nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra mắt. Tuyên bố chung sau hội nghị khi đó chỉ có vỏn vẹn hai câu và không hề đề cập đến miền Bắc hay các nước thù địch như Trung Quốc.Ngoài ra, tuyên bố chung lần này còn bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động mạng của Bắc Triều Tiên như đánh cắp tiền ảo và phái cử lao động ra nước ngoài, nhằm kiếm nguồn ngoại tệ tài trợ cho chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo.Cuối cùng, các Ngoại trưởng QUAD khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực nhằm giải quyết các hành vi vi phạm nghị quyết liên quan đến Bắc Triều Tiên, kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc tuân thủ nghĩa vụ quốc tế theo nghị quyết của Hội đồng bảo an và thực thi nghiêm túc các lệnh cấm vận đối với Bình Nhưỡng.