Kế hoạch đầu tư nửa cuối năm 2025 của các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc

Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) ngày 2/7 công bố kết quả khảo sát kế hoạch đầu tư nửa cuối năm 2025, được thực hiện với 120 công ty trong số 500 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất Hàn Quốc.Kết quả là 78,4% doanh nghiệp cho biết có kế hoạch đầu tư trong nước nửa cuối năm tương tự như nửa đầu năm nay. Chỉ 13,3% doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm quy mô đầu tư, trong khi 8,3% dự kiến sẽ tăng đầu tư trong 6 tháng cuối năm.Nguyên nhân các doanh nghiệp định giảm đầu tư là do bất ổn chính sách của chính quyền nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng (33,3%). Tiếp đến là thị trường tiêu thụ nội địa kéo dài (25%), cùng rủi ro do tỷ giá hối đoái cao và giá nguyên liệu tăng (14,6%).Ngược lại, lý do các doanh nghiệp có kế hoạch tăng đầu tư là nhờ kỳ vọng vào việc Chính phủ mới thay đổi chính sách và nhu cầu thay thế, nâng cấp thiết bị lạc hậu (đều chiếm 20%). Hy vọng tình hình kinh doanh cải thiện và bước vào quá trình chuyển đổi là 16,7%.FKI phân tích các doanh nghiệp đang thận trọng trong việc đầu tư mới do bất ổn về xuất khẩu gia tăng và nhu cầu tiêu dùng trong nước trì trệ kéo dài. Tuy nhiên, kỳ vọng về việc Chính phủ mới sẽ đưa ra chính sách kích thích kinh tế và tình hình kinh doanh được cải thiện khiến nhiều doanh nghiệp duy trì quy mô đầu tư nửa cuối năm giống với 6 tháng đầu năm.Liên quan đến các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư trong nửa cuối năm, 26,4% doanh nghiệp cho rằng nền kinh tế của các quốc gia lớn như Mỹ và Trung Quốc sẽ suy giảm. 23,6% công ty nhận định bất ổn chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ gia tăng. Các doanh nghiệp trả lời là giá năng lượng, nguyên liệu tăng và thị trường tài chính, vốn suy giảm lần lượt chiếm 15% và 14,2%.Các yếu tố cản trở đầu tư trong nước bao gồm các quy chế và tính cứng nhắc của thị trường lao động (18,6%), gánh nặng thuế và các khoản bắt buộc khác (18,1%), quy định liên quan đến địa điểm và giấy phép (16,9%) cùng chi phí năng lượng như điện (14,2%).Về chính sách cải thiện môi trường đầu tư, số doanh nghiệp muốn mở rộng hỗ trợ thuế và trợ cấp chiếm 27,5%, kích thích tiêu dùng trong nước là 15,3% và nới lỏng quy định đầu tư vào ngành công nghiệp mới chiếm 11,9%.FKI nhấn mạnh cần tìm kiếm động lực phát triển thông qua các khoản đầu tư tích cực và mạo hiểm của các doanh nghiệp để khắc phục tình trạng tăng trưởng thấp. Chính phủ Hàn Quốc nên đẩy mạnh hỗ trợ tài chính và thuế cho các ngành công nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, văn hóa, đồng thời cần phải mạnh dạn chuyển đổi hệ thống quy chế.