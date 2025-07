Người Hàn ăn mặn hơn gấp 1,6 lần khuyến nghị của WTO

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 1/7 công bố kết quả phân tích thực trạng tiêu thụ natri và đường của người dân Hàn Quốc giai đoạn từ năm 2019-2023, dựa trên dữ liệu Khảo sát dinh dưỡng và sức khỏe quốc gia.Theo đó, lượng natri tiêu thụ trung bình mỗi ngày của người dân Hàn Quốc đạt 3.136 mg, giảm 34,5% so với mức 4.789 mg năm 2011, thời điểm trước khi triển khai các chính sách giảm natri. So với năm 2019 (3.289mg), con số này đã giảm khoảng 4,7%. Tuy nhiên, kết quả này vẫn cao hơn 1,6 lần so với mức 2.000 mg/ngày mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị.Hơn 50% lượng natri trung bình mỗi ngày mà người dân Hàn Quốc tiêu thụ chủ yếu đến từ các món như mì, bánh bao, kimchi, các loại canh, món xào, món lẩu. Nam giới tiêu thụ 3.696 mg natri, nhiều hơn so với nữ giới (2.576 mg); nhóm tuổi 30-40 là nhóm có mức tiêu thụ cao nhất.Về lượng đường, người dân Hàn Quốc duy trì mức tiêu thụ ổn định khoảng 36,8g mỗi ngày vào năm 2019 và 35,5g vào năm 2023, không có nhiều biến động trong 5 năm qua. Mức này chiếm lần lượt 7,6% và 7,7% tổng năng lượng tiêu thụ mỗi ngày, vẫn nằm trong giới hạn khuyến nghị của WHO.Tuy nhiên, lượng đường tiêu thụ trung bình của trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ trẻ trong năm 2023 vẫn vượt mức 10% tổng năng lượng khuyến nghị trong một ngày, dao động từ 42,1-46,6g/ngày, tương tự như năm trước. Nguyên nhân được cho là do các nhóm đối tượng này tiêu thụ nhiều nước ngọt có gas, bánh mì, nước trái cây, rau củ có đường và kem.MFDS khuyến nghị người dân sử dụng các phương pháp nấu ăn giúp giảm hàm lượng natri. Khi mua thực phẩm chế biến sẵn, người dân nên chú ý thông tin dinh dưỡng và lựa chọn sản phẩm có hàm lượng đường thấp hơn.