Nồng độ nhiễm xạ tại vùng biển Hàn Quốc vẫn ở mức bình thường

Photo : YONHAP News

Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (NSSC) ngày 1/7 ra thông cáo báo chí phản bác thông tin cho rằng cơ sở làm giàu uranium tại huyện Pyongsan, tỉnh Bắc Hwanghae, Bắc Triều Tiên đang xả nước thải nhiễm xạ chưa qua xử lý ra vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc, gây ô nhiễm môi trường. NSSC khẳng định mức độ nhiễm xạ ở tất cả các khu vực trên toàn quốc vẫn ở mức bình thường.Ủy ban này cho biết các thiết bị giám sát nồng độ phóng xạ tự động, được lắp đặt tại 244 khu vực trên toàn quốc, đang thực hiện nhiệm vụ đo lường nồng độ phóng xạ trong môi trường trung bình 15 phút/lần. Tính đến 11 giờ sáng ngày 1/7, các giá trị đo được dao động từ 0,059 đến 0,212 μ㏜/h, nằm trong mức dao động thường thấy. Nồng độ phóng xạ thường dao động trong khoảng 0,05-0,3 μSv/h tùy thuộc vào đặc điểm địa lý và điều kiện thời tiết như mưa, do đó hiện không có dấu hiệu bất thường nào.Đặc biệt, cơ quan này đã bác bỏ mạnh mẽ nghi vấn lan truyền trên mạng cho rằng mức nhiễm xạ đo được tại bãi biển ở huyện Ganghwa, thành phố Incheon đạt 0,87 μSv/h, cao gấp 8 lần bình thường. Ủy ban cho biết đã cử điều tra viên hiện trường từ Viện công nghệ an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KINS) đến kiểm tra trực tiếp, và xác nhận nồng độ phóng xạ tại khu vực này vẫn trong ngưỡng bình thường, không vượt quá 0,2 μSv/h.Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong cuộc gặp báo giới cùng ngày cũng nhấn mạnh Chính phủ đang phối hợp với các cơ quan hữu quan, theo dõi chặt chẽ các động thái liên quan đến hoạt động hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc cho đến nay chưa ghi nhận sự thay đổi đáng kể nào về nồng độ nhiễm xạ tại khu vực biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc.