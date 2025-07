Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 3/7 đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Mỹ không bao giờ từ bỏ tham vọng xâm lược Bắc Triều Tiên", trong đó đề cập đến các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ suốt nhiều thập kỷ kể từ sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Bài viết chỉ trích việc Mỹ hiện vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch đối với Bắc Triều Tiên như trước đây, thường xuyên triển khai và bố trí các tài sản chiến lược trên bán đảo Hàn Quốc. Washington còn phớt lờ những lo ngại về sự an toàn của Bình Nhưỡng, liên tục thực hiện các hành vi khiêu khích, làm trầm trọng thêm tình hình khu vực.Tờ báo nhấn mạnh Bắc Triều Tiên phải tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa. Trên thực tế, một số quốc gia đã trở thành mục tiêu xâm lược bởi có sức mạnh yếu, chịu đòn tấn công và sự nhục nhã thê thảm. Bài viết cũng cảnh báo nếu miền Bắc tự mãn với những thành tựu đã đạt được trong tăng cường năng lực quốc phòng, lơ là trong phút chốc thì môi trường an ninh sẽ lâm vào tình cảnh nguy nan, đất nước và cuộc sống người dân phải đối mặt với tình hình nguy hiểm.Báo Lao động còn khẳng định Bắc Triều Tiên là nước sở hữu vũ khí hạt nhân, và cho rằng trật tự thế giới đơn cực do Mỹ dẫn dắt từ sau Thế chiến II đang dần lung lay. Việc miền Bắc vươn lên thành cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân đã làm thay đổi căn bản cục diện quyền lực tại khu vực Đông Nam Á, nơi đang trở thành một mắt xích trọng tâm trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, Điều này gây ra vết rạn nứt lớn trong hệ thống thống trị của chủ nghĩa đế quốc.Trong một bài viết khác với tiêu đề "Phương Tây hỗn loạn vì sự bất đồng", báo Lao động cũng chỉ trích việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định nâng chi phí quân sự lên mức 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho đến năm 2035, đồng thời bày tỏ lập trường ủng hộ Nga.Bài viết lên án việc các nước châu Âu dốc số lượng lớn vũ khí và tiền của cho Ukraine, nhằm khiến Nga thua trận sau khi cuộc chiến tranh giữa hai nước bùng nổ. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến các nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng trầm trọng, làm giá cả leo thang cùng nhiều vấn đề kinh tế nan giải khác.