Tổng thống Lee Jae Myung họp báo nhân 30 ngày nhậm chức

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 3/7 đã tổ chức buổi họp báo nhân dịp tròn 30 ngày nhậm chức.Ông Lee nhấn mạnh bài toán hàng đầu hiện nay của Chính phủ là giảm bớt gánh nặng sinh kế cho người dân, đưa đất nước tăng trưởng, bứt phá một lần nữa. Trên hết, Chính phủ đang dốc toàn lực vào việc phục hồi đời sống dân sinh đã bị sụp đổ sau vụ thiết quân luật tháng 12 năm ngoái.Tổng thống cho biết ngay sau khi nhậm chức, ông đã đưa ra chỉ thị đầu tiên là lập Nhóm chuyên trách rà soát kinh tế khẩn cấp để tìm kiếm giải pháp cho nền kinh tế và dân sinh. Tổng thống sẽ cùng Chính phủ nỗ lực hết sức để đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi trong đàm phán thương mại với Mỹ, trên nguyên tắc là ngoại giao thực dụng, lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm.Ông Lee nhắc đến việc ba Nhóm công tố viên đặc biệt đã ra mắt trong vòng một tháng qua, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt hoàn toàn cuộc nổi loạn, tái thiết chủ nghĩa dân chủ và trật tự Hiến pháp theo mệnh lệnh từ người dân.Bên cạnh đó, Tổng thống nhấn mạnh Chính phủ đã có bước đi đầu tiên hướng tới việc bảo đảm hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc, bảo vệ cuộc sống thường nhật yên bình của người dân. Bắt đầu bằng việc chấm dứt phát loa phóng thanh tuyên truyền giữa hai miền Nam-Bắc, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để khôi phục vòng tuần hoàn tích cực, để hòa bình dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, và tăng trưởng kinh tế củng cố thêm hòa bình.Về phương hướng điều hành quốc gia trong thời gian tới, Tổng thống đề ra ba phương hướng trọng tâm là ổn định dân sinh và tăng trưởng kinh tế, củng cố mạng lưới an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống an toàn, yên bình cho toàn dân.Chính phủ sẽ tích cực đầu tư cho tương lai, từ các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), chíp bán dẫn, đến năng lượng tái tạo và công nghiệp văn hóa. Thông qua việc hiện đại hóa thị trường vốn, Chính phủ sẽ hướng tới mục tiêu đưa chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) chạm mốc 5.000 điểm.Tổng thống cam kết sẽ nỗ lực ổn định thị trường bất động sản bằng các chính sách hiệu quả, dựa trên nguyên tắc là tôn trọng quy luật thị trường và bảo vệ người có nhu cầu thực sự.Ông Lee cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển cân bằng cả về địa chính và công nghiệp; quan tâm hơn tới các địa phương trong quá trình triển khai tất cả các chính sách quốc gia.Tổng thống cam kết sẽ xây dựng hệ thống an sinh xã hội vững chắc hơn để bảo vệ các nhóm yếu thế, hướng tới một xã hội nơi mọi người dân đều được đảm bảo cuộc sống cơ bản.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh hòa bình chính là điều kiện thiết yếu cho sự an toàn và hạnh phúc của người dân. Dựa trên năng lực quốc phòng vững mạnh, Chính phủ sẽ đối phó chặt chẽ với các hành động khiêu khích, đồng thời nối lại liên lạc liên Triều, mở ra con đường đối thoại và hợp tác vì hòa bình và chung sống trên bán đảo Hàn Quốc.Bên cạnh đó, Tổng thống trình bày sáng kiến là xây dựng một nền ngoại giao thực dụng lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm, nhằm gìn giữ hòa bình và bảo vệ cuộc sống của người dân, trên nền tảng là quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật chặt chẽ, nỗ lực sớm cải thiện quan hệ với Nga và Trung Quốc.Cuối cùng, Tổng thống nhấn mạnh sẽ thể chế hóa việc đối thoại trực tiếp với người dân, phản ánh ý nguyện của người dân trong công tác điều hành quốc gia, tiến tới xây dựng một đất nước thực sự do người dân làm chủ. Ông Lee cũng cam kết sẽ đẩy mạnh cải cách các cơ quan quyền lực được ủy quyền từ người dân.