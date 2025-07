Photo : YONHAP News

Tại thành phố Gangneung thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc, nhiệt độ thấp nhất trong đêm ngày 2/7 đã tiếp tục vượt ngưỡng 37 độ C, hai đêm liên tiếp ghi nhận hiện tượng "đêm siêu nhiệt đới".Trong khi đó, thủ đô Seoul cũng xuất hiện đêm nhiệt đới thứ 4 liên tiếp. Nhiều nơi khác trên toàn Hàn Quốc, nhiệt độ thấp nhất rạng sáng ngày 3/7 cũng không xuống dưới 25 độ C. Trong ngày này, phần lớn các địa phương vẫn tiếp tục được ban cảnh báo nắng nóng. Nhiệt độ buổi trưa tại Seoul là 32 độ C, tại Gangneung và thành phố Miryang (tỉnh Nam Gyeongsang) lên tới 37 độ C.Đợt nắng nóng này được dự báo sẽ kéo dài hơn một tuần nữa. Trong giữa tuần sau, nhiệt độ tại Seoul có thể lên đến 34 độ C, nắng nóng còn tiếp tục gay gắt hơn.Số ngày nắng nóng và đêm nhiệt đới đang có chiều hướng gia tăng đáng kể so với quá khứ. Nếu như vào những năm 1970, số ngày nắng nóng bình quân là 8,3 ngày/năm, thì trong những năm 2020 đã tăng lên gấp đôi, thành 16,7 ngày/năm. Số ngày ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới tăng gấp ba lần, từ bình quân 4,2 ngày lên 12,9 ngày trong cùng khoảng thời gian trên.Hiện tượng “đêm siêu nhiệt đới”, tức nhiệt độ thấp nhất trong đêm không xuống dưới 30 độ C, đang xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn và mở rộng ra nhiều khu vực hơn trên cả nước, bao gồm cả thủ đô Seoul. Tại Hàn Quốc, hiện tượng này lần đầu tiên được ghi nhận vào tháng 8/2013 ở thành phố Gangneung.Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 3/7, Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc công bố mùa mưa tại đảo Jeju đã kết thúc vào ngày 26/6, còn khu vực miền Nam kết thúc vào ngày 1/7. Tuy nhiên, đối với khu vực miền Trung, Cục Khí tượng cho biết mùa mưa vẫn chưa kết thúc do vẫn có khả năng sẽ mưa tiếp do chịu ảnh hưởng từ dải hội tụ gây mưa ở khu vực Bắc Triều Tiên.Trước đó, đảo Jeju đã bước vào mùa mưa từ ngày 12/6, còn miền Nam và miền Trung bắt đầu từ ngày 19/6. Như vậy, mùa mưa năm nay tại Jeju và miền Nam đã kết thúc sớm hơn so với mọi năm, chỉ kéo dài lần lượt 15 ngày và 13 ngày. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử khí tượng, mùa mưa tại đảo Jeju kết thúc ngay trong tháng 6. Số ngày trong mùa mưa năm nay là ngắn thứ hai trong lịch sử khí tượng, ngang với năm 1994.Thông thường, nắng nóng gay gắt chỉ thực sự bắt đầu sau khi mùa mưa kết thúc. Do đó, dự báo tình trạng nắng nóng và số ngày đêm nhiệt đới sẽ tiếp tục có xu hướng gia tăng trong thời gian tới.