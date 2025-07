Ngoại trưởng Mỹ hủy chuyến thăm đến Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 3/7 cho biết mặc dù hai nước Hàn-Mỹ đã thảo luận, để ngỏ khả năng Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio sẽ đến thăm Seoul, nhưng chuyến thăm này khó có thể diễn ra trong thời gian tới do tình hình của nước Mỹ. Quan chức này cũng cho biết hai bên sẽ tiếp tục trao đổi về giao lưu nhân sự cấp cao.Seoul và Washington đã xem xét phương án Bộ trưởng Rubio thăm Hàn Quốc vào ngày 8/7, nhân dịp tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn An ninh khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ARF) tại Malaysia vào ngày 10/7. Ban đầu, ông Rubio dự kiến sẽ thăm Nhật Bản trước khi đến Hàn Quốc, nhưng cả hai chuyến thăm đều đã bị hủy. Được biết, Washington đã viện dẫn lý do về vấn đề ở khu vực Trung Đông và mong Seoul thông cảm.Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 7/7 (giờ địa phương) để thảo luận về vấn đề đình chiến có thể đã ảnh hưởng đến lịch trình của Ngoại trưởng Mỹ. Ngoài ra nguyên nhân cũng được cho là có liên quan tới thời điểm hết hạn tạm hoãn áp thuế đối ứng của Washington ngày 8/7.Nếu chuyến thăm diễn ra như đúng kế hoạch, điều này có thể trở thành động lực thúc đẩy các cuộc thảo luận về lịch trình Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, cũng như tham vấn về thuế quan. Trong bối cảnh chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ không thành, Chính phủ Hàn Quốc một lần nữa phải đối mặt với bài toán về vấn đề giao lưu cấp cao song phương.Mặt khác, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng dự kiến tổ chức Hội nghị Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân ba bên (Tri-CHOD) tại Seoul vào ngày 10-11/7 để thảo luận về hợp tác quân sự, bao gồm ứng phó với hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.Đây sẽ là chuyến thăm Hàn Quốc sau 1 năm 8 tháng của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ kể từ sau chuyến thăm của Chủ tịch Charles Brown vào tháng 11/2023, cũng như là chuyến thăm đầu tiên dưới thời Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung.Washington gần đây đã đưa ra các đề xuất về điều chỉnh vai trò của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và gia tăng chi phí quân sự của đồng minh. Theo đó, liệu các vấn đề này có được đưa ra thảo luận trong Hội nghị Tri-CHOD hay không đang nhận được nhiều sự quan tâm.