Dự trữ ngoại hối Hàn Quốc tháng 6 tăng thêm 5,6 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 3/7 công bố tính đến cuối tháng 6, quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 410,2 tỷ USD, tăng 5,61 tỷ USD so với một tháng trước.Trước đó, quy mô dự trữ ngoại hối tính đến cuối tháng 5 đã giảm xuống 404,6 tỷ USD, mức thấp nhất trong vòng 5 năm, nhưng đã tăng trở lại trong tháng 6.Một quan chức BOK giải thích quy mô ngoại hối tăng là do đồng USD suy yếu, giá trị các tài sản khác quy đổi sang đồng USD tăng theo; thêm vào đó là lợi nhuận từ việc quản lý tài sản ngoại hối cũng tăng.Trong tháng 6, đồng USD đã mất giá khoảng 1,9%, kéo theo đó là giá trị các tài sản ngoại tệ như đồng euro và yen khi quy đổi sang USD đã tăng lên tương ứng.Lương tiền gửi tăng thêm 6,86 tỷ USD, lên mức 26,54 tỷ USD; quyền rút vốn đặc biệt (SDR) tại Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tăng 210 triệu USD, đạt 15,89 tỷ USD. Riêng dự trữ vàng vẫn giữ nguyên ở mức 4,79 tỷ USD do vàng được ghi nhận theo giá mua ban đầu thay vì giá thị trường hiện tại.Tính đến cuối tháng 5, Hàn Quốc đứng thứ 10 thế giới về quy mô dự trữ ngoại hối (404,6 tỷ USD). Trung Quốc dẫn đầu với 3.285,3 tỷ USD, tiếp theo là Nhật Bản, Thụy sĩ và Ấn Độ.