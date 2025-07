Kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc nửa đầu năm 2025 cao kỷ lục

Photo : KBS News

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 3/7 cho biết kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 5,5 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái và ghi nhận mức cao nhất từ trước cho đến nay.Trung Quốc là thị trường nhập khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc lớn nhất, đạt 1,08 tỷ USD; theo sau là các nước như Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm 10,8% so với cùng kỳ năm trước, khiến tỷ trọng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm sang quốc gia này lần đầu tiên rơi xuống mức 10%.Ngược lại, xuất khẩu mỹ phẩm sang Ba Lan lại có xu hướng tăng mạnh, đạt 150 triệu USD, đưa nước này lần đầu tiên lọt vào danh sách 10 nước có kim ngạch nhập khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc lớn nhất tại châu Âu. Tổng số quốc gia nhập khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc đã tăng từ 172 nước vào năm 2024 lên 176 nước trong năm nay. Kim ngạch xuất khẩu sang châu Âu, khu vực Trung Đông, Tây Nam Á và Trung Nam Mỹ đều tăng.Xét theo loại mỹ phẩm, sản phẩm dưỡng da chiếm tỷ trọng lớn nhất với 4,11 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước đó. Tiếp đến là mặt hàng trang điểm, sản phẩm vệ sinh cá nhân và các sản phẩm chăm sóc tóc.MFDS cho biết đang tích cực thúc đẩy hoạt động ngoại giao về mặt quy chế với các nước xuất khẩu chính như Mỹ và Trung Quốc để hỗ trợ doanh nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc mở rộng ra thị trường nước ngoài.Mặt khác, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc trong cùng ngày cũng công bố số liệu sơ bộ, cho biết kim ngạch xuất khẩu ẩm thực Hàn Quốc (K-Food) trong nửa đầu năm 2025 là 6,67 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng xuất khẩu nông sản và thực phẩm đạt 5,16 tỷ USD, tăng 8,4% so với 6 tháng đầu năm 2024.Kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền đứng đầu với 731 triệu USD, ghi nhận mức tăng trưởng lớn nhất là 24%. Xét theo thị trường, xuất khẩu mì ăn liền sang Trung Quốc và Mỹ đã tăng hơn 40% so với năm ngoái. Còn xuất khẩu sang Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) cũng tăng 54%, cho thấy việc xuất khẩu sang các thị trường mới cũng đang diễn ra sôi động.Việc mức độ nhận diện đối với ẩm thực Hàn Quốc ngày càng tăng cao đã giúp mặt hàng gia vị như tương ớt (Gochujang), tương ướp gia vị (Samjang), và nước sốt cay đạt kim ngạch xuất khẩu là 220 triệu USD, tăng 18%.