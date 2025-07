Hai hãng viễn thông SKT và KT công bố mô hình ngôn ngữ lớn kiểu Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng viễn thông SK Telecom (SKT) Hàn Quốc ngày 3/7 cho biết đã công bố trên nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) Hugging Face hai phiên bản mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) A.X 4.0, một mô hình tiêu chuẩn và một phiên bản được tinh chỉnh nhẹ, có khả năng xử lý ngôn ngữ tiếng Hàn theo tiêu chuẩn tốt nhất thế giới.Mô hình tiêu chuẩn có 7,2 tỷ tham số, còn mô hình được tinh chỉnh nhẹ có 700 triệu tham số. SKT cho biết A.X 4.0 lần này là mô hình có hiệu suất xử lý tiếng Hàn tốt nhất, được thiết kế chú trọng đến bảo mật dữ liệu, có thể triển khai theo phương thức cài đặt và sử dụng trực tiếp trong máy chủ nội bộ của doanh nghiệp.Kết quả tự thử nghiệm cho thấy mô hình trên có hiệu suất xử lý câu văn bằng tiếng Hàn cao hơn khoảng 33% so với nền tảng GPT-4o. Trong bài kiểm tra khả năng hiểu ngôn ngữ đa nhiệm lớn (MMLU) đối với tiếng Hàn, A.X đạt 78,3 điểm, cao hơn so 72,5 điểm của GPT-4o. Ngoài ra, A.X cũng đạt 83,5 điểm, vượt qua 80,2 điểm của GPT-4o trong bài đánh giá "CLIcK", một dữ liệu chuẩn so sánh (benchmark dataset) về mức độ hiểu biết tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc.SKT giải thích mô hình A.X phiên bản mới này được tạo ra bằng cách bổ sung thêm dữ liệu tiếng Hàn vào mô hình AI Qwen 2.5, có tính năng tối ưu hóa theo môi trường doanh nghiệp tại Hàn Quốc.Ngoài ra, mô hình AI có khả năng suy luận, giải toán và lập trình sẽ được công bố trong tháng 7. Hãng viễn thông SK Telecom hiện đang sử dụng A.X 4.0 để tóm tắt nội dung cuộc gọi trên nền tảng A.dot, và dự kiến sẽ mở rộng ứng dụng sang các dịch vụ khác trong Tập đoàn SK.Hãng viễn thông KT của Hàn Quốc cùng ngày cũng thông báo sẽ công bố mã nguồn mở cho mô hình ngôn ngữ lớn có tên là "Mi:dm 2.0" trên nền tảng phát triển AI Hugging Face. Công ty này cho biết sẽ biến Mi:dm 2.0 thành nền tảng đại chúng, để tất cả các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức công có thể sử dụng cho mục đích thương mại mà không bị hạn chế.Mi:dm 2.0 là mô hình dành cho Hàn Quốc do KT tự phát triển, được huấn luyện về các yếu tố phi vật thể như bối cảnh xã hội, cùng các đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa đặc trưng để phù hợp nhất với tình hình Hàn Quốc. KT nhấn mạnh đã đào tạo AI để phản ánh chính xác văn hóa và ngôn ngữ đặc trưng của Hàn Quốc.