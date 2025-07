Các ngân hàng đầu tư nước ngoài nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2025

Photo : YONHAP News

Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) ngày 4/7 cho biết triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2025 bình quân của 8 ngân hàng đầu tư (IB) lớn trên thế giới đưa ra vào cuối tháng 6 vừa qua đạt 0,9%, tăng 0,1% so với mức bình quân của cuối tháng 5.Cụ thể, ngân hàng Barclays của Anh nâng dự báo từ 1% lên 1,1%, ngân hàng Bank of America-Merrill Lynch của Mỹ từ 0,8% lên 1%, và ngân hàng UBS có trụ sở tại Thụy Sĩ từ 1% lên 1,2%.Trong khi đó, ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ giữ nguyên dự báo ở mức 1,1%, ngân hàng Nomura của Nhật Bản là 1%, ngân hàng HSBC có trụ sở tại Anh là 0,7%. Mức dự báo của ngân hàng Citi và ngân hàng JP Morgan của Mỹ cũng lần lượt giữ nguyên ở mức 0,6% và 0,5%.Đây là lần đầu tiên sau 1 năm 4 tháng mức dự báo trung bình về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của các IB tăng kể từ tháng 2/2024 khi tăng từ 2,1% lên 2,2%. Trước đó, mức dự báo này đều được giữ nguyên hoặc điều chỉnh giảm.Các ngân hàng dầu tư đã đưa ra triển vọng tích cực hơn, phản ánh kỳ vọng vào sự ổn định chính sách của Chính phủ Hàn Quốc mới ra mắt, nền tảng tài khóa được mở rộng một cách tích cực, cũng như triển vọng cải thiện xuất khẩu nhờ giảm căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.Đặc biệt, các ngân hàng đầu tư cũng đã xem xét đến hiệu quả kích thích kinh tế từ việc triển khai ngân sách bổ sung lần 1 và 2 của Seoul. Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong trong buổi phỏng vấn với truyền thông nước ngoài ngày 1/7 cho biết gói ngân sách bổ sung có thể kéo tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc trong năm 2025 tăng thêm khoảng 0,2%.Tuy nhiên, các IB cũng cảnh báo rằng nếu giá chung cư tại thủ đô Seoul tiếp tục tăng, BOK có thể trì hoãn việc giảm lãi suất cơ bản. Điều này có thể gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế. Trong báo cáo trình lên Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia gần đây, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhận định vay hộ gia đình có khả năng sẽ tăng mạnh trong tháng 8-9, nên BOK sẽ thận trọng trong thời điểm và tốc độ hạ thêm lãi suất nhằm tránh kích thích tâm lý tăng giá nhà do kỳ vọng lãi suất giảm sâu.