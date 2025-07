Nhiệt độ bình quân tháng 6/2025 tại Hàn Quốc cao nhất lịch sử quan trắc

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 4/7 công bố báo cáo về đặc điểm khí hậu tháng 6, cho biết nhiệt độ trung bình trong tháng vừa qua trên toàn Hàn Quốc đạt 22,9 độ C, cao hơn 1,5 độ C so với bình quân mọi năm (21,4 độ C). Đây là mức nhiệt độ cao kỷ lục kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu quan trắc khí tượng vào năm 1973.Bình quân số ngày nắng nóng gay gắt trên toàn quốc trong tháng 6 là hai ngày, cũng là mức cao thứ hai trong lịch sử quan trắc. Số ngày ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới, tức nhiệt độ ban đêm vẫn đạt trên 25 độ C, là 0,8 ngày, nhiều thứ hai sau 1,2 ngày của năm 2022.Cục Khí tượng phân tích nền nhiệt trong tháng trước cao là do ảnh hưởng của khối khí áp cao phát triển từ khu vực Đông Nam bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt, khối khí áp cao Bắc Thái Bình Dương nóng ẩm đã gây ra hiện tượng nắng nóng gay gắt và đêm nhiệt đới từ ngày 27/6.Thời điểm mùa mưa bắt đầu trong năm nay cũng sớm hơn mọi năm, như tại đảo Jeju là từ ngày 12/6 và các địa phương miền Trung và miền Nam Hàn Quốc là trong khoảng ngày 19-20/6.Lượng mưa trên toàn quốc trong tháng vừa qua đạt 187,4 mm, gần bằng mức bình quân của mọi năm, do thời tiết mưa tập trung từ thời điểm sau giữa tháng.