Cán cân vãng lai 5 tháng đầu năm 2025 của Hàn Quốc thặng dư hơn 35 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 4/7 công bố số liệu thống kê sơ bộ về cán cân quốc tế, trong đó cán cân vãng lai 5 tháng đầu năm 2025 thặng dư hơn 35,1 tỷ USD.Đây là mức cao thứ ba từ trước đến nay sau năm 2016 (41,04 tỷ USD) và 2015 (38,15 tỷ USD) xét trong cùng kỳ. Chỉ số này cũng tăng 8,01 tỷ USD so với một năm trước và duy trì đà thặng dư 25 tháng liên tiếp kể từ tháng 5/2023.Đặc biệt, cán cân vãng lai tháng 5/2025 thặng dư 10,14 tỷ USD, mức cao thứ ba trong các tháng 5 từ trước đến nay, sau mức 11,31 tỷ USD vào năm 2021 và 10,49 tỷ USD trong năm 2016.Xét theo từng hạng mục, cán cân hàng hóa (kim ngạch xuất khẩu trừ kim ngạch nhập khẩu) thặng dư 10,66 tỷ USD, do kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh hơn so với xuất khẩu. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 đạt 56,93 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2024. Mặc dù xuất khẩu các mặt hàng công nghệ thông tin (IT) như chíp bán dẫn tăng, nhưng các mặt hàng không phải là IT như ô tô, thép và chế phẩm dầu mỏ lại giảm.Kim ngạch nhập khẩu giảm 7,2% so với cùng kỳ một năm trước, xuống còn 46,27 tỷ USD. Nguyên nhân là do giá năng lượng toàn cầu giảm, khiến nhập khẩu nguyên vật liệu giảm 13,7%. Trong đó, than đá giảm 31,6%, chế phẩm dầu mỏ giảm 30% và dầu thô giảm 14%.Ngoài ra, cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) thặng dư 2,15 tỷ USD, chủ yếu nhờ thu nhập từ cổ tức bởi đã qua kỳ chi trả cổ tức cho nhà đầu tư nước ngoài (chủ yếu được thực hiện trong tháng 4).