Mỹ liệt Bắc Triều Tiên vào danh sách các nước đe dọa an ninh mạng

Photo : YONHAP News

Theo trang web chính thức của Nhà Trắng ngày 3/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/6 vừa qua đã ký Sắc lệnh hành chính về tăng cường an ninh mạng của Mỹ.Trong đó, Washington đã liệt Bắc Triều Tiên, Nga và Iran vào danh sách các nước đe dọa đến an ninh mạng của Mỹ, bên cạnh Trung Quốc, quốc gia vốn đã được đề cập đến trong Sắc lệnh hành chính được cựu Tổng thống Joe Biden đưa ra vào ngày 16/1 năm nay.Sắc lệnh lần này chỉ ra rằng các quốc gia và tội phạm nước ngoài vẫn đang tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công mạng nhắm vào nước Mỹ và người dân nước này. Trung Quốc là quốc gia thực hiện các hành vi đe dọa mạng nhắm vào Chính phủ, khối tư nhân và mạng lưới cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ một cách tích cực và liên tục nhất trong các nước có trong danh sách. Nga, Iran, Bắc Triều Tiên và các quốc gia khác cũng đang có hành vi đe dọa nghiêm trọng, làm suy yếu nền an ninh mạng của Mỹ.Ngoài ra, ông Trump cũng chỉ thị các cơ quan hữu quan như Bộ Thương mại và Bộ An ninh nội địa Mỹ thực thi các biện pháp tăng cường an ninh mạng để đối phó với các mối đe dọa từ 4 quốc gia nêu trên. Chính phủ Mỹ hiện đang nâng cao cảnh giác trước các hoạt động như đánh cắp tiền ảo và tấn công mạng điện toán của miền Bắc.Trong phiên điều trần ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 1 vừa qua, ứng cử viên Pete Hegseth khi đó đã phát biểu rằng mối đe dọa từ hạt nhân và tên lửa, cùng với năng lực mạng ngày càng phát triển của Bắc Triều Tiên đang đe dọa đến sự ổn định trên bán đảo Hàn Quốc, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và cả thế giới.