Hàn Quốc điều tra liên ngành về nghi ngờ rò rỉ nước thải nhiễm xạ Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc ngày 4/7 ra thông cáo báo chí, cho biết một ngày trước, Chính phủ đã tổ chức cuộc họp liên ngành về khả năng rò rỉ nước thải từ cơ sở làm giàu uranium ở huyện Pyongsan, tỉnh Bắc Hwanghae của Bắc Triều Tiên như nội dung truyền thông đưa tin gần đây. Tại cuộc họp, Chính phủ quyết định sẽ tổ chức một cuộc điều tra đặc biệt liên ngành từ ngày 4/7.Cuộc điều tra sẽ do Bộ Thống nhất đóng vai trò chủ quản, với sự tham gia của Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử, Bộ Hải dương và thủy sản, Bộ Môi trường. Các cơ quan hữu quan sẽ tiến hành điều tra nguồn nước tại 10 địa điểm gần nhất với cửa sông Ryesong của miền Bắc, đảo Ganghwa (thành phố Incheon), cửa sông Hàn, những nơi bị cho là có nước thải nhiễm xạ của miền Bắc chảy vào.Các ban ngành Chính phủ sẽ tiến hành điều tra xem có nước thải kim loại nặng và chất phóng xạ như uranium và cesium trong nguồn nước hay không, sau đó tiến hành phân tích trong vòng hai tuần và công khai kết quả một cách minh bạch.So với cuộc khảo sát vào năm 2019 trước đó, số địa điểm lấy mẫu tăng từ 6 lên 10 điểm; phạm vi phân tích mở rộng, ngoài uranium còn bao gồm cả cesium và kim loại nặng; số lượng cơ quan tham gia cũng tăng hơn trước.Chính phủ khẳng định cuộc điều tra lần này không chỉ dừng lại ở một lần duy nhất. Chính phủ sẽ thiết lập hệ thống giám sát định kỳ, tiến hành giám sát hàng tháng trong thời gian tới.Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử cũng nhấn mạnh sẽ duy trì cơ chế tham vấn liên ngành, đối phó kịp thời với các vấn đề khiến người dân lo ngại.