Bắc Triều Tiên phản đối bản cáo trạng đối với tin tặc miền Bắc của Mỹ

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày 3/7 đã lên tiếng phản đối việc Bộ Tư pháp Mỹ truy tố và phát lệnh truy nã đối với 4 tin tặc miền Bắc, với cáo buộc liên quan đến tội phạm mạng.Quan chức trên khẳng định đây là sự tiếp nối chính sách thù địch đối với Bắc Triều Tiên của các đời Chính phủ Mỹ, nhằm thổi phồng "mối đe dọa an ninh mạng" không hề tồn tại đối với miền Bắc. Bình Nhưỡng nhấn mạnh động thái này chính là hành vi vu khống lố bịch để bôi nhọ hình ảnh Bắc Triều Tiên, và là động thái xâm phạm chủ quyền của nước này một cách nghiêm trọng.Người phát ngôn miền Bắc cũng bác bỏ nội dung cáo trạng từ Bộ Tư pháp của Mỹ, cho rằng đây là một vở kịch tự dàn dựng không có cơ sở, cũng như lên án rằng mối đe dọa thực sự gây bất ổn cho không gian mạng quốc tế không phải đến từ Bình Nhưỡng mà chính là từ phía Washington.Quan chức này nhấn mạnh Bắc Triều Tiên có quyền thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp và tương xứng để buộc các tác nhân độc hại bên ngoài phải chịu trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc, cũng như nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn và quyền lợi của người dân nước mình, trước các hành vi thực thi pháp luật mang động cơ chính trị bẩn thỉu.Viện Kiểm sát khu vực phía Bắc bang Georgia của Mỹ ngày 30/6 (giờ địa phương) đã truy tố và phát lệnh truy nã đối với 4 công dân Bắc Triều Tiên, với cáo buộc đánh cắp tiền ảo thông qua hình thức làm việc từ xa. Theo bản cáo trạng, nhóm người này đã sử dụng giấy tờ du lịch do miền Bắc cấp để đến Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).Từ năm 2020-2021, họ giả mạo danh tính, xin làm việc từ xa tại một số công ty nghiên cứu và phát triển công nghệ blockchain (chuỗi khối) ở thành phố Atlanta, bang Georgia. Sau khi lấy được lòng tin của nhà tuyển dụng và tiếp cận được tiền ảo, nhóm này đã thay đổi mã nguồn để chiếm đoạt số tiền lên tới 915.000 USD.Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 6/6 vừa qua đã ký một Sắc lệnh hành chính, trong đó chỉ đích danh Bắc Triều Tiên là nước đe dọa đến an ninh mạng của Mỹ.