Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong cuộc phỏng vấn với đài CNN (Mỹ) ngày 6/7 (giờ địa phương) đã tái khẳng định lập trường của Washington về việc sẽ áp lại thuế đối ứng với các nước không có tiến triển trong đàm phán từ ngày 1/8 tới. Mỹ sẽ rất bận rộn cho đến khi thời hạn hoãn áp thuế kết thúc vào ngày 8/7.Ông Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ gửi thư tới một số đối tác thương mại, cảnh báo từ ngày 1/8 tới sẽ áp thuế đối ứng như mức được công bố vào ngày 2/4 vừa qua, nếu không đạt được tiến triển trong đàm phán. Quan chức này nhận định Mỹ sẽ đạt được nhiều thỏa thuận trong thời gian tới.Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh các nước nhận được thư sẽ phải lựa chọn nhanh chóng đàm phán để đạt được thỏa thuận, hay chấp nhận chịu mức thuế đối ứng cũ. Đây chính là chiến lược gây áp lực nhất của Mỹ. Ông Bessent cho biết một số nước sắp đạt được thỏa thuận với Washington trước hạn ngày 8/7, nhưng không nêu rõ tên quốc gia.Tổng thống Trump trong buổi gặp báo giới ngày 6/6 (giờ địa phương) cho biết sẽ gửi thư về mức thuế đối ứng cho 12 nước, và cũng có thể là 15 nước trong ngày 7/7. Đặc biệt, ông Trump cũng tiết lộ đã đạt được thỏa thuận với một số quốc gia; đồng thời nhận định có thể hoàn tất đàm phán với phần lớn các đối tác cho đến ngày 9/7, có thể là thảo luận hoặc có thể là thông qua thư gửi.Mặt khác, Chủ tịch Hội đồng kinh tế quốc gia (NEC) Kevin Hassett đã trả lời cuộc phỏng vấn với đài CBS rằng Mỹ sẵn sàng đối thoại với tất cả các quốc gia về mọi vấn đề trên toàn cầu trong thời hạn quy định. Một số vấn đề đã gần đạt được thỏa thuận và có thể sẽ bị vượt quá thời hạn cho phép. Phát biểu này ngụ ý thời hạn đàm phán có thể được gia hạn cho các quốc gia đang tích cực tham vấn với Mỹ.Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế (CEA) của Nhà Trắng Stephen Miran cũng trả lời trên đài ABC rằng một số quốc gia đang nghiêm túc đàm phán và sẵn sàng nhượng bộ để đạt được thỏa thuận, nhưng cần thêm thời gian. Ông nhận định Mỹ có thể điều chỉnh thời gian tham vấn cho các nước này.Được biết, Tổng thống Trump sẽ gửi khoảng 100 bức thư tới các quốc gia nhỏ ít giao thương với Mỹ. Phần lớn các nước này hiện đã bị áp mức thuế cơ bản 10%, thậm chí chưa từng liên lạc với Washington để thảo luận về vấn đề thuế quan.Khi các quốc gia lớn đang dốc toàn lực đàm phán trong giai đoạn cuối để giành lợi thế, Hàn Quốc cũng đã nhanh chóng cử các quan chức cấp cao trong cả lĩnh vực thương mại và an ninh sang Mỹ. Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio để thảo luận các vấn đề liên quan đến an ninh và thương mại.