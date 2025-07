Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung đạt hơn 62% sau một tháng nhậm chức

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 7/7 công bố kết quả thăm dò tiến hành theo ủy thác của báo Kinh tế năng lượng từ ngày 30/6-4/7, đối với 2.508 nam nữ từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc (độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±2%).Kết quả cho thấy 62,1% số người được hỏi đánh giá Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang làm tốt công tác điều hành quốc gia, chỉ sau hơn một tháng từ khi ông nhậm chức. 31,4% cho rằng Tổng thống làm chưa tốt và 6,5% trả lời không rõ.Tỷ lệ đánh giá nhà lãnh đạo Hàn Quốc đang làm tốt công tác điều hành quốc gia đã tăng 2,4%, duy trì đà tăng 4 tuần liên tiếp. Còn tỷ lệ đánh giá Tổng thống làm chưa tốt giảm 2,2% so với một tuần trước đó.Realmeter nhận định kết quả này là nhờ ông Lee nhận được nhiều đánh giá tích cực khi tổ chức các hoạt động đối thoại như họp báo sau một tháng nhậm chức, sự kiện “Gặp mặt tại Tòa thị chính” để trao đổi với người dân, cùng với việc xúc tiến các lĩnh vực kinh tế, dân sinh như đưa ra các biện pháp can thiệp của Chính phủ trong vụ tấn công mạng đối với USIM của hãng viễn thông SK Telecom (SKT).Mức ủng hộ công tác điều hành quốc gia của ông Lee có xu hướng tăng trên toàn quốc đặc biệt là tại khu vực thủ đô Seoul, nhờ các chính sách bất động sản và quy định cho vay mới được công bố gần đây.Xét theo khu vực, tỷ lệ ủng hộ ông Lee đều vượt quá 50% ở tất cả các địa phương trên toàn quốc, trong đó cao nhất là ở khu vực thành phố Gwangju, hai tỉnh Bắc và Nam Jeolla với 76,9%. Tiếp đến là thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi với 63,5% và thủ đô Seoul là 62,1%, tăng 7,6% so với tuần trước đó.Xét theo độ tuổi, nhóm tuổi ngoài 40 có tỷ lệ ủng hộ cao nhất với 78,2%, tiếp theo là nhóm trên 50 tuổi với 73,1% và nhóm ngoài 60 tuổi với 61,6%. Duy chỉ có nhóm tuổi ngoài 20 là dưới 50%, đạt 47%.Ngoài ra, theo kết quả khảo sát được thực hiện trong hai ngày 3-4/7 với 1.003 cử tri trên toàn quốc (độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±3.1%), đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt tỷ lệ ủng hộ 53,8%, tăng 3,2% so với cuộc khảo sát trước đó. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân giảm 1,2% xuống còn 28,8%, lần đầu tiên rơi xuống dưới mốc 30% trong khoảng nửa năm qua. Cách biệt giữa hai đảng hiện là 25%, tăng thêm 4,4% so với tuần trước. Đảng Cải cách mới ghi nhận tỷ lệ ủng hộ là 3,2%, đảng Đổi mới Tổ quốc đạt 3,1% và đảng Tiến bộ là 0,6%.Realmeter phân tích sự gia tăng tỷ lệ ủng hộ đối với Chính phủ Tổng thống Lee đã góp phần nâng cao mức độ ủng hộ dành cho đảng cầm quyền.