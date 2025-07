Đảng cầm quyền và Chính phủ nỗ lực ổn định giá cả

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 6/7 đã nhóm họp, nhất trí dốc toàn lực để ổn định giá tiêu dùng, đặc biệt là mặt hàng thực phẩm chế biến. Hai bên cũng quyết định giải ngân sớm ngân sách bổ sung nhằm thúc đẩy tiêu dùng và ổn định tiêu thụ nội địa, lập đối sách phòng chống thiệt hại do nắng nóng, mưa lũ.Phát ngôn viên đảng Dân chủ đồng hành Park Sang-hyuk cho biết Chính phủ và đảng cầm quyền cùng nhận định phải dốc toàn lực để ổn định giá tiêu dùng cảm nhận thực tế, trong bối cảnh vật giá leo thang đang làm gia tăng gánh nặng sinh kế của người dân.Đảng cầm quyền đã đề nghị Chính phủ tiếp tục nỗ lực trao đổi chặt chẽ với giới doanh nghiệp để hạn chế tối thiểu mức tăng giá các mặt hàng thực phẩm chế biến, giảm nhẹ gánh nặng cho người tiêu dùng; trong khi Chính phủ trả lời sẽ tích cực xem xét đề nghị này. Tiếp đó, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi, hợp tác, huy động mọi phương tiện khả dụng để ổn định giá tiêu dùng, dân sinh.Đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh tuyệt đối không thể bỏ lỡ "thời điểm vàng" để hồi phục nền kinh tế, đề nghị Chính phủ tập trung giải ngân ngân sách bổ sung đợt hai nhanh nhất có thể. Về phần mình, Chính phủ báo cáo kế hoạch giải ngân 85% ngân sách cho tới cuối tháng 9. Hiện tại, tốc độ giải ngân ngân sách bổ sung đợt một đang cao hơn 15% so với mục tiêu đề ra.Ngoài ra, phe cầm quyền cũng đã thảo luận về các đối sách phòng chống nắng nóng và thiệt hại do mưa lũ. Đặc biệt, Chính phủ cho biết sẽ tiến hành rà soát, gia cố các khu vực thường xuyên xảy ra các vụ sạt lở đất, lũ lụt, cháy rừng gây thiệt hại về người trong quá khứ; bảo trì hệ thống thoát nước mưa.Đây là cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa Chính phủ và đảng cầm quyền kể từ sau khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức và sau khi Thủ tướng Kim Min-seok được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ngày 3/7 vừa qua. Phía đảng cầm quyền có Quyền Chủ tịch đảng kiêm Đại diện tại Quốc hội Kim Byung-kee, phía Chính phủ có Thủ tướng Kim Min-seok, Văn phòng Tổng thống có Chánh Văn phòng Kang Hoon-sik, cùng một số quan chức khác.