Chính phủ Hàn Quốc phê chuẩn dự thảo ngân sách bổ sung đợt hai năm 2025

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Nội các ngày 5/7, Chính phủ Hàn Quốc đã phê chuẩn dự thảo ngân sách bổ sung đợt hai năm 2025 quy mô 31.800 tỷ won (22,52 tỷ USD) đã được Quốc hội thông qua trước đó. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chỉ đạo phải giải ngân sớm ngân sách bổ sung trong tình hình kinh tế khó khăn và cấp bách hiện nay.Dự thảo ngân sách bổ sung đã được đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đơn phương xúc tiến thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội diễn ra vào đêm ngày 4/7 vừa qua, quy mô tăng 1.300 tỷ won (950,6 triệu USD) so với dự thảo ban đầu mà Chính phủ đệ trình là 30.500 tỷ won (20,3 tỷ USD).Chính giới đã không đạt được đồng thuận về dự thảo ngân sách bổ sung đợt hai, do mâu thuẫn về vấn đề ngân sách chi trả phiếu mua hàng toàn dân và nâng khoản chi phí hoạt động đặc biệt. Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã không tham gia biểu quyết dự thảo. Tuy nhiên, do đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chiếm đa số ghế tại Quốc hội nên dự thảo vẫn được thông qua dễ dàng.Dự thảo ngân sách cuối cùng bao gồm khoảng 12.000 tỷ won (8,78 tỷ USD) để chi trả phiếu mua hàng toàn dân, dự kiến chi trả đợt một từ ngày 21/7 tới. Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Kang Yu-jung cho biết Tổng thống Lee đã chỉ đạo các ban ngành hữu quan chuẩn bị kỹ lưỡng, không để xảy ra hỗn loạn trong quá trình chi trả khoản tiền này.Ngoài ra, ngân sách bổ sung đợt hai còn bao gồm 10,5 tỷ won (7,7 triệu USD) chi phí hoạt động đặc biệt của 4 cơ quan gồm Văn phòng Tổng thống, Bộ Tư pháp, Cơ quan Thanh tra và kiểm toán, cùng Viện Kiểm sát. Đây là khoản chi phí từng bị đảng Dân chủ đồng hành, khi đó là đảng đối lập, cắt bỏ hoàn toàn dưới thời Chính phủ tiền nhiệm, nay đã được khôi phục một phần.