Hãng viễn thông SKT Hàn Quốc hoàn trả tiền vi phạm hợp đồng cho người dùng

Photo : YONHAP News

Sau sự cố bị tấn công mạng xảy ra vào tháng 4 vừa qua, hãng viễn thông SK Telecom (SKT) Hàn Quốc ngày 5/7 thông báo sẽ hoàn tiền và cho phép người dùng tra cứu khoản hoàn phí vi phạm hợp đồng.Đối tượng được hoàn tiền vi phạm hợp đồng là những khách hàng sử dụng dịch vụ của SKT tính đến 12 giờ đêm ngày 18/4, thời điểm xảy ra vụ tấn công mạng, và đã hoặc sẽ chuyển sang nhà mạng khác trong khoảng thời gian từ 0 giờ sáng ngày 19/4 đến 12 giờ đêm ngày 14/7, với điều kiện có phát sinh phí vi phạm hợp đồng.Tuy nhiên, những trường hợp ký hợp đồng mới, đổi thiết bị, tái ký hợp đồng sau 0 giờ sáng ngày 19/4, hoặc đã hủy rồi đăng ký lại trong thời gian nói trên, cũng như những người tham gia mạng internet vạn vật (IoT) phục vụ mục đích đặc biệt hoặc bị hủy mạng do người có thẩm quyền quyết định sẽ không được hoàn tiền. Ngoài ra, các khoản trả góp cho thiết bị đầu cuối cũng không nằm trong phạm vi được hoàn trả lại tiền.Việc tra cứu số tiền được hoàn có thể thực hiện từ ngày 5/7, và SKT sẽ nhận đăng ký hoàn tiền từ ngày 15/7. Khoản tiền sẽ được chuyển vào tài khoản do người dùng cung cấp trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký. Ngày kết thúc đăng ký sẽ được thông báo sau.Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 4/7 đã công bố kết quả điều tra cuối cùng về vụ tấn công mạng, trong đó kết luận SKT có phần trách nhiệm trong vụ việc này. Bộ khẳng định SKT đã vi phạm nghĩa vụ quan trọng trong hợp đồng là phải cung cấp dịch vụ viễn thông an toàn cho người dùng, nên việc người dùng được miễn tiền phạt vi phạm hợp đồng là phù hợp.Ngay sau khi kết quả điều tra được công bố, SK Telecom đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị và đưa ra quyết định miễn tiền phạt vi phạm hợp đồng cho người dùng.