Thủ đô Seoul lần đầu tiên trong năm nay được ban cảnh báo nắng nóng

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 7/7 đã ban cảnh báo nắng nóng đối với khu vực phía Tây tỉnh Gyeonggi và vùng đất liền tỉnh Gangwon từ 10 giờ sáng cùng ngày.Ngày 7/7 năm nay là tiết tiểu thử, thời điểm thời tiết nóng nhất trong năm chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, nắng nóng đã sớm hoành hành tại Hàn Quốc.Nguyên nhân là do gió Tây Nam mang không khí nóng và ẩm thổi vào bán đảo Hàn Quốc trong hơn 10 ngày qua, và dự báo sẽ chuyển thành gió Đông từ ngày 8/7. Điều này có thể khiến hiện tượng nắng nóng gia tăng nghiêm trọng hơn nữa tại khu vực phía Tây, bao gồm cả Seoul và các địa phương lân cận thủ đô. Đây là lần đầu tiên trong năm nay thành phố Seoul được ban cảnh báo nắng nóng sớm hơn 18 ngày so với năm ngoái.Ngoài ra, Cục Khí tượng cũng đã ban hành cảnh báo chú ý nắng nóng tại một số khu vực trước đây chưa được cảnh báo như đảo Ganghwa (thành phố Incheon), thành phố Gimpo (tỉnh Gyeonggi) và huyện Pyeongchang (tỉnh Gangwon).Nhiệt độ cao nhất trong ngày 7/7 tại thành phố Daegu là 37 độ C, thành phố Gangneung là 33 độ C và thủ đô Seoul là 32 độ C. Nhiệt độ ngày 8/7 tại Seoul được dự báo sẽ chạm mức cao nhất từ đầu năm tới nay là 36 độ C, trong khi thành phố Daegu đạt 34 độ C và thành phố Gangneung là khoảng 30 độ C.Nắng nóng có thể sẽ kéo dài đến trung tuần tháng 7, do dự báo sẽ không có cơn mưa lớn nào ngoài một vài cơn mưa rào.