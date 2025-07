Tỷ lệ tăng trưởng GDP quý II/2025 của Việt Nam tăng gần 8%

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ), hãng tin AFP (Pháp) và Thông tấn xã Việt Nam (VNA) ngày 6/7 (giờ địa phương) đưa tin cho biết Tổng cục Thống kê Việt Nam một ngày trước công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II/2025 của Việt Nam tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước.Con số này vượt xa mức dự báo 6,85% của hãng tin Bloomberg và mức tăng trưởng 7,05% của quý trước. Đây cũng là mức tăng trưởng quý II cao nhất kể từ mức 8,56% của quý II/2022. Tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm đạt 7,52%, mức cao nhất kể từ sau năm 2011.Tổng cục Thống kê cho biết Việt Nam đã đạt được những thành quả kinh tế, xã hội tích cực trong nửa đầu năm 2025, tiệm cận mục tiêu đề ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều bất ổn.Kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt 219,8 tỷ USD, tăng 14,4% so với một năm trước, kéo GDP tăng trưởng mạnh. Kim ngạch nhập khẩu cùng kỳ cũng tăng 17,9%, đạt 212,2 tỷ USD.Nguyên nhân được cho là do các doanh nghiệp đã tập trung xuất khẩu sang Mỹ để gấp rút hoàn tất thông quan trước khi Chính phủ Tổng thống Donald Trump áp thuế đối ứng, với mức được ông Trump công bố hồi đầu tháng 4 là 46%. Theo đó, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ trong nửa đầu năm đạt 62 tỷ USD, tăng 29,1%.Trong khi đó, thâm hụt thương mại với Trung Quốc, nơi Việt Nam chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu trung gian phục vụ xuất khẩu, đã tăng mạnh 42,2%, ghi nhận 55,6 tỷ USD.Gần đây, Việt Nam và Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại. Mỹ sẽ áp mức thuế 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, trong khi Hà Nội sẽ không áp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Washington.Với thỏa thuận này, Việt Nam đã tránh được mức thuế cao tới 46%. Dù vậy, mức thuế này vẫn cao gấp 5 lần so với thời điểm trước khi chính quyền nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của Tổng Thống Donald Trump ra mắt.Hơn nữa, Mỹ vẫn quyết định áp thuế 40% đối với hàng hóa từ Trung Quốc và các nước khác quá cảnh qua Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ, làm gia tăng bất ổn trong chuỗi cung ứng từ Trung Quốc, nơi ngành chế tạo Việt Nam đang phụ thuộc nhiều.