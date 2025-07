Quán cà phê Starbucks đặc biệt có tầm nhìn về phía Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Một quán cà phê thương hiệu Starbucks độc đáo, nơi du khách có thể vừa nhâm nhi cà phê vừa phóng tầm mắt sang Bắc Triều Tiên, đang trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm đặc biệt gần đây tại Hàn Quốc.Hãng Starbucks Korea ngày 7/7 cho biết trong vòng 7 tháng sau khi mở cửa vào ngày 29/11 năm ngoái, quán cà phê Starbucks đặt tại Công viên sinh thái hòa bình Aegibong (thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi) đã đón hơn 123.000 lượt khách.Công viên sinh thái hòa bình Aegibong chỉ cách huyện Kaepung, tỉnh Bắc Hwanghae của Bắc Triều Tiên khoảng 1,4 km. Tại đây, du khách sẽ có thể nhìn toàn cảnh dòng sông Jogang, nơi sông Hàn và sông Imjin gặp nhau và chảy ra biển Tây, cùng một phần của huyện Kaepung.Công viên nằm ở phía Bắc đường kiểm soát dân sự, nên khách hàng muốn đến đây sẽ phải đặt trước theo từng khung giờ, rồi sử dụng xe buýt trung chuyển đi qua cổng kiểm tra an ninh.Truyền thông quốc tế như hãng tin CNN và AP (Mỹ), Reuters (Anh) đều đưa tin về việc Starbucks khai trương tại địa điểm có thể quan sát được mảnh đất miền Bắc.Nhờ hiệu ứng từ quán cà phê này, trong vòng từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay, số lượt khách tới Công viên sinh thái hòa bình Aegibong đã tăng vọt lên 129.000 người, gấp đôi so với trung bình mọi năm. Lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm công viên cũng tăng đột biến, từ trung bình 1.300 người mỗi tháng lên 3.300 người, tăng hơn 2,5 lần.Vì thời gian tham quan Công viên Aegibong bị giới hạn nên thời gian hoạt động của cửa hàng Starbucks tại đây cũng ngắn hơn nhiều so với các chi nhánh khác, chỉ từ 10 giờ sáng đến 4 giờ 30 phút chiều.Đại diện Starbucks Korea cho biết giữa xu thế du lịch coi trọng trải nghiệm và ý nghĩa, quán Starbucks tại khu vực trên đang trở thành không gian đáp ứng nhu cầu của những khách hàng muốn tìm kiếm hành trình đặc biệt, vượt xa việc tiêu dùng thông thường.