Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 8/7 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 7/2025", đánh giá nền kinh tế Hàn Quốc gần đây vẫn đang duy trì ở mức thấp tương tự tháng trước do ngành xây dựng tiếp tục đình trệ, các điều kiện đối ngoại xấu đi.Từ tháng 1 năm nay, KDI đã liên tục sử dụng các cụm từ như “rủi ro kinh tế suy giảm” hay “áp lực kinh tế suy giảm”. Đến tháng 5, cụm từ này được chuyển thành “suy giảm kinh tế”, mang hàm ý rõ ràng hơn. Tuy nhiên, bắt đầu từ báo cáo tháng 6, mức độ đánh giá đã giảm nhẹ hơn, thành "sức bật yếu".Sản xuất công nghiệp chế tạo và khai khoáng, vốn duy trì đà tăng ổn định trong thời gian qua, ghi nhận mức tăng 0,2%, giảm tới 4,9% so với tháng trước. Sản xuất ngành xây dựng giảm 20,8%, tiếp tục xu hướng đình trệ nghiêm trọng. Sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 giảm 0,8% bất chấp xu hướng tăng cao lên tới 18,1% của lĩnh vực chíp bán dẫn.Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 tăng 4,3%, cao hơn mức -1,3% tháng 5, nhờ xu hướng tăng nhất thời ở lĩnh vực đóng tàu. Xuất khẩu công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tăng 8,6%. Tuy nhiên, do tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ, xuất khẩu sang siêu cường số một thế giới chỉ tăng 1,9%, chủ yếu do xuất khẩu ô tô giảm tới 16,1%.Mặt khác, tâm lý tiêu dùng đang hồi phục nhanh chóng. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 6 đạt 108,7 điểm, tăng so với tháng trước (101,8 điểm). KDI nhận định Chính phủ đang dần nới lỏng đường lối lãi suất cao, thêm vào đó là gói ngân sách bổ sung đợt hai vừa được thông qua được cho là sẽ có tác động tích cực tới sự hồi phục tiêu dùng trong thời gian tới.Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 2,2%, cao hơn mức 1,9% của tháng trước do hiệu ứng cơ sở; song lạm phát cơ bản vẫn giữ mức tăng ổn định 2% như tháng trước, cho thấy xu hướng giá cả nhìn chung đang ổn định.