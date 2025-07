Nắng nóng tăng cường tại thủ đô Seoul và phía Tây Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hầu hết các địa phương trên toàn Hàn Quốc đều đang được ban cảnh báo nắng nóng. Trong khi đó, đợt nắng nóng tại khu vực phía Tây, trong đó bao gồm Seoul và khu vực lân cận, đang gia tăng cường độ. Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc đã ban thêm cảnh báo nắng nóng ở mức "chú ý" với một số đảo thuộc tỉnh Nam Jeolla; nâng từ mức "chú ý" lên mức "báo động" đối với một số nơi thuộc tỉnh Gyeonggi và tỉnh Nam Chungcheong.Cục Khí tượng cho biết quá trình gió Đông thổi vào Hàn Quốc vượt qua dãy núi Taebaek đang làm gia tăng nền nhiệt, khiến khu vực phía Tây nắng nóng gay gắt hơn. Nhiệt độ tại thủ đô Seoul vào lúc 3 giờ 6 phút chiều cùng ngày lên đến 37,7 độ C, mức cao kỷ lục xét riêng thời điểm 10 ngày đầu tháng 7 trong lịch sử quan trắc khí tượng cận đại của Hàn Quốc.Cái nóng vẫn duy trì vào cả ban đêm, dẫn tới nhiều địa phương phía Tây và đảo Jeju ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới (nhiệt độ ban đêm không xuống dưới 25 độ C). Do ảnh hưởng của gió Đông, một số khu vực ven biển phía Đông như thành phố Gangneung, Donghae (tỉnh Gangwon), và huyện Uljin (tỉnh Bắc Gyeongsang) đã được gỡ bỏ cảnh báo nắng nóng sau 10 ngày.Nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp đã khiến số ca mắc các bệnh liên quan như say nắng và kiệt sức vì nhiệt đang có chiều hướng gia tăng nhanh chóng trên toàn quốc. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 7/7 cho biết riêng trong ngày 6/7, toàn Hàn Quốc có 59 ca nhập viện cấp cứu do các bệnh liên quan tới nắng nóng, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Từ ngày 15/5 năm nay, KDCA đã triển khai hệ thống giám sát các ca bệnh liên quan tới nắng nóng tại 517 cơ sở y tế trên toàn quốc. Tính đến ngày 6/7, tổng số ca mắc các bệnh liên quan tới nắng nóng là 875 người, trong đó có 7 ca tử vong. Số ca mắc năm nay cao hơn 83% so với cùng kỳ năm trước.Do nắng nóng đến sớm, nhu cầu làm mát tăng mạnh, dẫn đến mức tiêu thụ điện năng cao nhất trong ngày tăng vọt. Theo hệ thống thống kê của Sở Giao dịch điện lực, nhu cầu điện năng tối đa trong ngày 7/7 đạt 93,4 GW, thiết lập mức cao nhất trong các tháng 7 từ trước đến nay. Mức cao nhất trước đó là 92,99 GW vào ngày 7/7 năm 2022. Tuy nhiên, công suất điện năng dự phòng vẫn duy trì trên mức 10 GW, cho thấy tình hình cung cầu điện năng vẫn đang được đảm bảo ổn định.