Seoul dốc toàn lực đối phó sau bức thư thông báo thuế quan của Tổng thống Mỹ

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đang bước vào cuộc chiến tổng lực nhằm đàm phán giảm thuế suất đối ứng với Mỹ sau bức thư thông báo về thuế quan của Tổng thống Donald Trump gửi Tổng thống Lee Jae Myung công bố trên mạng xã hội vào rạng sáng ngày 8/7.Chiều cùng ngày, Văn phòng Tổng thống đã triệu tập cuộc họp đối sách chung liên ngành khẩn cấp để nắm bắt tình hình một cách khẩn trương. Cuộc họp do Chánh Văn phòng Chính sách Kim Yong-beom chủ trì, với sự tham gia của một số Cố vấn Văn phòng Tổng thống; phía Chính phủ có Chánh văn phòng điều phối Nhà nước Yoon Chang-yul, Thứ trưởng các Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Ngoại giao.Đồng thời, Tổng thống Lee cũng đang nhận báo cáo trực tiếp và liên tục từ Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Wi Sung-lac đang trong chuyến thăm Mỹ.Mục tiêu hàng đầu hiện nay của Tổng thống Lee là nỗ lực tối đa trong vòng 24 ngày tới cho đến ngày 1/8, thời hạn gia hạn miễn trừ thuế đối ứng Mỹ vừa công bố, để đàm phán giảm thuế. Cùng với đó, Chính phủ cũng đang thúc đẩy tổ chức sớm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận có lợi hơn.Liên quan đến vấn đề này, Chánh Văn phòng Wi Sung-lac trong cuộc gặp với Ngoại trưởng kiêm Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Marco Rubio đã bày tỏ mong muốn hai bên sớm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh để giải quyết các vấn đề tồn đọng. Được biết, phía Washington đã bày tỏ lập trường đồng thuận với đề xuất này của Seoul.