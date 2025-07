Lợi nhuận kinh doanh quý II/2025 của hãng điện tử Samsung giảm hơn 55%

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc ngày 8/7 công bố số liệu thống kê sơ bộ, cho biết lợi nhuận kinh doanh hợp nhất của hãng trong quý II/2025 đạt 4.600 tỷ won (3,36 tỷ USD), giảm 55,94% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này thấp hơn nhiều so với dự đoán của thị trường là khoảng 6.000 tỷ won (4,39 tỷ USD).Doanh thu của hãng đạt 74.000 tỷ won (54,12 tỷ USD), giảm 0,09% so với một năm trước. Tình hình kinh doanh ảm đạm ở lĩnh vực chíp bán dẫn được cho là nguyên nhân chính dẫn dến kết quả này. Ngoài ra, kết quả kinh doanh chíp nhớ, lĩnh vực chủ lực của hãng, bị giảm được cho là do chịu ảnh hưởng bởi các khoản chi phí một lần như khoản phụ cấp đánh giá tài sản tồn kho.Ngoài ra, điện tử Samsung cũng cho biết đang tiến hành đánh giá và cho xuất xưởng các sản phẩm bộ nhớ băng thông cao (HBM), lĩnh vực vẫn còn bị trì trệ, cho từng khách hàng. Samsung chỉ ra rằng các biện pháp hạn chế xuất khẩu chíp bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ đối với Trung Quốc đã khiến doanh số bán hàng của hãng sụt giảm, hàng tồn kho bị xem là tổn thất. Bên cạnh đó, tỷ lệ vận hành dây chuyền sản xuất giảm cũng góp phần kéo kết quả kinh doanh đi xuống.Tuy nhiên, Samsung kỳ vọng rằng nhu cầu sẽ dần hồi phục và tỷ lệ vận hành các dây chuyền sẽ được cải thiện trong nửa cuối năm 2025, từ đó giúp giảm thua lỗ.Mặt khác, hãng điện tử LG một ngày trước cũng công bố số liệu sơ bộ cho biết lợi nhuận kinh doanh hợp nhất quý II/2025 của hãng đạt 639,1 tỷ won (467,4 triệu USD), giảm 46,6% so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân là do tâm lý tiêu dùng tại các thị trường chính phục hồi chậm, chi phí và mức độ cạnh tranh giữa các thị trường gia tăng do các chính sách thuế quan của Mỹ.