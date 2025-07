Nhóm công tố viên đặc biệt khám xét nhà nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan tới cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee ngày 8/7 đã tiến hành khám xét trên diện rộng, điều tra về nghi ngờ bà Kim can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân năm 2022.Số địa điểm bị khám xét gồm hơn 10 nơi, trong đó có nhà riêng và văn phòng của nghị sĩ Yoon Sang-hyun (đảng Sức mạnh quốc dân), người từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban tiến cử của đảng này trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung vào tháng 6/2022. Đây là lần đầu tiên nghị sĩ Yoon bị điều tra về nghi ngờ liên quan tới cựu Đệ nhất phu nhân.Ngoài ra, Nhóm công tố viên đặc biệt cũng tiến hành khám xét nhà riêng cựu nghị sĩ Kim Young-sun, người bị chỉ ra là đã được đảng Sức mạnh quốc dân tiến cử dưới sự can thiệp của bà Kim Keon-hee.Trong khi đó, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến cũng đang tăng tốc điều tra. Nhóm đã gửi lệnh triệu tập cựu Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Kim Tae-hyo vào ngày 11/7 tới với tư cách là bị can, cáo buộc ông này lạm dụng chức quyền.Ông Kim từng tham dự cuộc họp đội ngũ cố vấn Văn phòng Tổng thống ngày 31/7/2023. Nhóm công tố viên đặc biệt nghi ngờ trong cuộc họp này, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã nổi giận khi nghe báo cáo kết quả điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến, căn nguyên dẫn tới việc Văn phòng Tổng thống và Bộ Quốc phòng gây sức ép lên quá trình điều tra vụ việc.Trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt đã triệu tập cựu Tư lệnh Hải quân Kim Kye-hwan và điều tra cao độ ông này trong 12 tiếng liên tục. Trong thời gian tới, Nhóm sẽ tiếp tục triệu tập cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup, một trong số các nhân vật chủ chốt của vụ án.