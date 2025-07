Mỹ cảnh báo áp thuế quan đối với chíp bán dẫn, đồng và dược phẩm

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donlad Trump trong cuộc họp Nội các ngày 8/7 (giờ địa phương) cho biết Mỹ sẽ công bố mức thuế quan đối với dược phẩm, chíp bán dẫn và một số mặt hàng khác. Tuy nhiên, ông Trump không nêu rõ mức thuế, thời điểm công bố, cũng như thời điểm bắt đầu áp thuế đối với chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc.Ông Trump tiết lộ sẽ sớm công bố nội dung liên quan đến thuế nhập khẩu dược phẩm, và cho các nước khoảng một năm đến một năm rưỡi chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ. Sau khoảng thời gian đó, dược phẩm và một số mặt hàng khác khi nhập khẩu vào Mỹ sẽ bị áp thuế quan cao, khoảng 200%.Ngoài ra, lãnh đạo Nhà Trắng còn cho biết sẽ áp khoảng 50% thuế quan đối với đồng.Các mặt hàng như chíp bán dẫn, dược phẩm và đồng mà ông Trump đề cập đều đang được xem xét áp thuế dựa theo Điều 232 của Đạo luật mở rộng thương mại Mỹ. Luật này cho phép Tổng thống Mỹ thực hiện các biện pháp hạn chế nhập khẩu như áp thuế, nếu nhận thấy việc nhập khẩu một số mặt hàng nhất định đe dọa đến an ninh quốc gia.Bộ trưởng Thương mại Mỹ sẽ điều tra xem liệu việc nhập khẩu mặt hàng nào đó có gây nguy hiểm đến an ninh của Mỹ hay không, sau đó trình báo cáo khuyến nghị cách giảm thiểu các nguy hiểm đó lên Tổng thống. Trong vòng 90 ngày, nhà lãnh đạo nước này phải đưa ra quyết định có thực hiện biện pháp hạn chế nhập khẩu do Bộ trưởng Thương mại đề xuất hay không.Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC (Mỹ) sau cuộc họp Nội các cho biết đã hoàn tất và trình kết quả cuộc điều tra đối với sản phẩm đồng lên Tổng thống Trump.Nhà lãnh đạo Mỹ vào cùng ngày dự kiến sẽ công bố mức thuế đối với đồng trên mạng xã hội Truth Social và ký vào các văn bản liên quan. Thuế quan đối với sản phẩm đồng khả năng cao sẽ bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 7 hoặc ngày 1/8. Về hai mặt hàng dược phẩm và chíp bán dẫn, ông Lutnick cho biết sẽ hoàn tất điều tra vào cuối tháng 7 và sau đó Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định chính sách.Bộ trưởng Lutnick còn cho biết sau khi gửi thư về chính sách thuế quan cho 14 đối tác thương mại vào một ngày trước, ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục gửi thư tới khoảng 15-20 quốc gia khác trong hai ngày tới.