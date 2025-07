Chính phủ Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 8/7 đã tham dự buổi thảo luận Ngày công nghiệp quốc phòng lần thứ nhất, bày tỏ hy vọng ngành công nghiệp quốc phòng không chỉ củng cố an ninh quốc gia mà còn trở thành một trong những ngành công nghiệp mang lại nguồn thu cho Hàn Quốc trong tương lai.Ông Lee cam kết Chính phủ sẽ nỗ lực đầu tư và hỗ trợ nhiều hơn cho lĩnh vực này, nhằm đưa Hàn Quốc trở thành cường quốc hàng đầu thế giới về ngành công nghiệp quốc phòng.Tổng thống Lee cho biết Hàn Quốc là quốc gia bị chia cắt và vẫn trong tình trạng chiến tranh, là nơi đầy nguy hiểm khi có mật độ quân sự cao nhất thế giới. Ngành công nghiệp quốc phòng phát triển chủ yếu là do nhu cầu nội địa nhằm bảo vệ nền an ninh quốc gia, nhưng giờ đây đã được công nhận về năng lực và đang xuất khẩu hệ thống vũ khí ra toàn cầu. Không chỉ vậy, ngành công nghiệp quốc phòng còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm cho người dân và nâng cao vị thế của Hàn Quốc trên thế giới.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh cần phải tăng cường năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp quốc phòng để phù hợp với sự thay đổi trong môi trường an ninh, cũng như phải phát triển hệ thống vũ khí có tính cạnh tranh như trí tuệ nhân tạo (AI) và robot không người lái, trong bối cảnh các cuộc chiến tranh đang thay đổi nhanh chóng.Ông Lee cũng chỉ ra rằng ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc hiện vẫn tập trung chủ yếu vào một số tập đoàn lớn. Seoul cần xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp, cho phép nhiều doanh nghiệp bất kể quy mô có thể tham gia.Tổng thống Lee khẳng định xuất khẩu trong ngành công nghiệp quốc phòng mang tính đặc thù, trong đó hợp tác giữa Chính phủ các nước có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức trong hợp tác an ninh để tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp và người lao động trong lĩnh vực này.Sự kiện này có sự tham gia của khoảng 150 người, bao gồm đại diện các doanh nghiệp quốc phòng như công ty Hanwha Aerospace, LIG Nex1 và người đứng đầu các viện nghiên cứu liên quan.