Mỹ trừng phạt đối tượng hỗ trợ lao động IT Bắc Triều Tiên giả danh tính để xin việc

Photo : YONHAP News

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/7 (giờ địa phương) công bố lệnh trừng phạt đối với Song Kum-hyok, một "tác nhân mạng độc hại" (malicious cyber actor) có dính líu tới nhóm tin tặc "Andariel" của Tổng cục Trinh sát Bắc Triều Tiên.Bộ Tài chính Mỹ cho biết đối tượng này đã hỗ trợ kế hoạch đưa lao động Bắc Triều Tiên đang làm việc tại Nga và Trung Quốc đã được thay đổi danh tính, quốc tịch xin việc tại các các doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT) Mỹ. Các lao động IT giả danh này của miền Bắc đã cấy mã độc vào mạng lưới của công ty và đánh cắp tiền.Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố danh sách trừng phạt gồm 1 cá nhân quốc tịch Nga giúp thực hiện kế hoạch trên của chính quyền miền Bắc, và 2 công ty do người này điều hành, cùng 2 công ty thương mại khác xuất khẩu lao động IT sang Nga.Ccá nhân hoặc doanh nghiệp bị liệt vào danh sách trừng phạt của Washington sẽ bị đóng băng tài sản tại Mỹ, bị cấm du lịch tới Mỹ hoặc giao dịch với công dân Mỹ.