Cơ quan tài chính Hàn Quốc siết chặt quản lý hành vi thao túng giá cổ phiếu

Photo : YONHAP News

Ủy ban Giám sát tài chính (FSC), Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) và Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) ngày 9/7 đã công bố "Phương án xóa bỏ các giao dịch bất công bằng trên thị trường vốn".Nội dung trọng tâm đầu tiên trong phương án vừa được công bố là Chính phủ sẽ ra mắt Nhóm đối phó liên ngành ngăn chặn hành vi thao túng giá cổ phiếu trong tháng này. Nhóm sẽ phụ trách từ khâu thẩm định, điều tra cho tới xử phạt các hành vi thao túng giá cổ phiếu. Cho tới nay, công tác thẩm định được tiến hành tại Sở Giao dịch chứng khoán, công tác điều tra do Cơ quan Giám sát tài chính phụ trách, và xử phạt do Ủy ban giám sát tài chính tiến hành. Chính sự phân tán chức năng này khiến cho quá trình đối phó với các vụ việc cấp bách, quan trọng bị chậm trễ.Nhóm đối phó chung liên ngành sẽ bao gồm khoảng 30 nhân lực điều tra chuyên môn được phái cử từ ba cơ quan nói trên, do Phó Chủ tịch FSS đứng đầu. Nhóm sẽ ra mắt trong tháng này, thời gian hoạt động là một năm và có thể gia hạn. Việc ra mắt Nhóm đối phó liên ngành được kỳ vọng sẽ có thể rút ngắn thời gian điều tra các vụ thao túng giá cổ phiếu từ trên 1-2 năm như hiện nay xuống còn 6-7 tháng.Ngoài ra, phương thức giám sát thị trường sẽ chuyển từ đặt trọng tâm vào tài khoản như hiện nay sang giám sát theo từng cá nhân. Hiện tại, một cá nhân có thể mở tài khoản ở nhiều công ty chứng khoán khác nhau để thao túng giá cổ phiếu, khiến hệ thống giám sát nhận diện là nhiều người khác nhau, không thể phát hiện vi phạm.Trong thời gian tới, hệ thống giám sát sẽ tập trung vào việc quản lý thông tin cá nhân của chủ tài khoản đã được bí danh hóa (pseudonymization) để phát hiện các giao dịch bất thường trên phạm vi rộng hơn. Trong năm ngoái, số tài khoản bị giám sát là 23,17 triệu tài khoản, trong khi số người sở hữu cổ phiếu là 14,23 triệu người.Bên cạnh đó, ba cơ quan cũng công bố phương án thực hiện cụ thể nguyên tắc "một lần vi phạm là loại" (one-strike-out) mà Tổng thống Lee Jae Myung đề cập trước đó. Khi thăm Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc ngày 11/6, Tổng thống đã nhấn mạnh cần áp dụng cơ chế xử phạt cứng rắn này để thu hồi lợi nhuận bất chính.Một nội dung chính khác trong phương án vừa được công bố là các cơ quan tài chính dự kiến sẽ tiến hành xử phạt hành chính nhanh nhất có thể, ngay cả trước khi có kết quả điều tra và xét xử về các vụ thao túng giá cổ phiếu. Các biện pháp xử phạt bao gồm đóng băng tài khoản bị sử dụng trong các giao dịch bất công bằng, nhằm ngăn chặn chủ tài khoản tẩu tán lợi nhuận từ hành vi phạm tội; áp dụng mức phạt mạnh tay để thu hồi lợi nhuận bất chính một cách nhanh chóng; hạn chế bổ nhiệm đương sự vào ban lãnh đạo công ty để ngăn chặn người đó tiếp tục điều hành doanh nghiệp.Mặt khác, các cơ quan tài chính sẽ cải thiện chế độ để hủy niêm yết một cách kịp thời với các doanh nghiệp có sai phạm. Từ ngày 9/7, quy trình thẩm định hủy niêm yết với doanh nghiệp trên sàn giao dịch KOSDAQ sẽ được rút gọn từ 3 bước xuống còn 2 bước. Ngoài ra, nếu một doanh nghiệp hai năm liên tiếp có báo cáo kiểm toán không đạt sẽ bị hủy niêm yết ngay lập tức.