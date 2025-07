Hàn Quốc nâng cấp nền tảng Chính phủ số từ 10/7

Photo : YONHAP News

"Chính phủ 24", nền tảng Chính phủ số của Hàn Quốc cung cấp các dịch vụ công tổng hợp như cấp phát giấy tờ hành chính, sẽ được nâng cấp toàn diện thành "Chính phủ 24+" từ ngày 10/7.Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cho biết thay đổi lớn nhất của "Chính phủ 24+" là người dân có thể sử dụng trực tiếp các chức năng chính của các cổng dịch vụ như như Bokjiro (Phúc lợi), Work24 (Việc làm) mà không cần quy trình xác thực bổ sung.Trước đây, nền tảng "Chính phủ 24" chỉ cung cấp đường dẫn đơn thuần đến các cổng dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, với "Chính phủ 24+", người dân sau khi đăng nhập có thể truy cập trang đăng ký dịch vụ mà không cần tiến hành thêm bước xác thực nào khác.Ngoài ra, người dân có thể sử dụng những dịch vụ trước đây do các cơ quan hành chính riêng lẻ cung cấp như tra cứu lịch sử nộp thuế (Cơ quan Thuế) hay kết quả khám sức khỏe (Bộ Y tế và phúc lợi) trực tiếp trên nền tảng "Chính phủ 24+" mà không cần chuyển sang trang web khác.Ứng dụng dành cho điện thoại di động cũng sẽ được cải tiến từ ngày 14/7 tới, hứa hẹn giải quyết phần lớn các bất tiện trước đó của người dân. Ứng dụng hiện nay không có chức năng tải về giấy tờ. Tuy nhiên, trong thời gian tới, người dân sẽ có thể tải về giấy tờ hành chính dưới dạng tập tin (file) có cài đặt mật khẩu. Thủ tục đăng ký xác thực sinh trắc học cũng sẽ được đơn giản hóa, giúp người dân có thể xác thực dễ dàng hơn.Dịch vụ "Thông báo ưu đãi", hướng dẫn cho từng người dân về các ưu đãi của Chính phủ, cũng sẽ dược cung cấp trên nền tảng "Chính phủ 24+" thay vì chỉ cung cấp trên ứng dụng dân sự như trước.Bộ Hành chính và an toàn cho biết lần này, nền tảng "Chính phủ 24+" được ứng dụng công nghệ “Cloud Native" linh hoạt và có khả năng mở rộng ưu việt hơn, giúp cung cấp dịch vụ cho người dân một cách ổn định, không bị gián đoạn hoặc chậm truy cập.Thứ trưởng Bộ Hành chính và an toàn Kim Min-jae cho biết sẽ tiếp tục cải thiện dịch vụ Chính phủ số đáp ứng kỳ vọng của người dân, như ứng dụng chức năng tìm kiếm thông minh trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI).