SK Hynix và Samsung đồng dẫn đầu thị trường chíp nhớ toàn cầu

Công ty điều tra thị trường toàn cầu Counterpoint có trụ sở tại Seoul ngày 8/7 công bố số liệu cho biết cả hãng điện tử Samsung và hãng SK Hynix của Hàn Quốc đều đạt doanh thu 15,5 tỷ USD trong quý II/2025 ở thị trường chíp nhớ, gồm bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) và chíp nhớ NAND. Theo đó, cả hai doanh nghiệp của Hàn Quốc đều đồng xếp vị trí dẫn đầu thị trường chíp nhớ toàn cầu.Hãng SK Hynix trong quý I/2025 đã lần đầu tiên vượt qua hãng điện tử Samsung về thị phần DRAM. Đến quý II, hãng này đã vươn lên vị trí đồng dẫn đầu với Samsung trong toàn bộ thị trường chíp nhớ.Counterpoint phân tích SK Hynix bắt đầu ghi nhận đà tăng trưởng mạnh kể từ khi trở thành hãng đầu tiên trên thế giới sản xuất đại trà bộ nhớ băng thông cao thế hệ thứ 5 HBM3E vào quý I/2024, dựa trên nền tảng công nghệ vững chắc. Bước sang quý II/2025, công ty này bắt đầu cạnh tranh với Samsung để dành vị trí dẫn đầu trong thị trường bộ nhớ.Trong khi đó, tình hình kinh doanh chíp bán dẫn của Samsung lại đang sụt giảm. Lợi nhuận kinh doanh trong quý II/2025 của hãng đạt 4.600 tỷ won (3,36 tỷ USD), giảm 55,94% so với cùng kỳ năm trước.Counterpoint dự đoán hãng Samsung có thể sẽ cải thiện được thành tích kinh doanh trong nửa cuối năm 2025 nhờ cung cấp sản phẩm HBM3E cho công ty Advanced Micro Devices (AMD) và Broadcom của Mỹ. Tuy nhiên, việc xuất hàng cho công ty Nvidia của Mỹ vẫn còn bất ổn. Ngoài ra, số lượng bán bộ nhớ băng thông cao (HBM) của Samsung trong năm nay dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ so với năm 2024, do các quy định xuất khẩu sang Trung Quốc bị siết chặt.