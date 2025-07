Photo : YONHAP News

Theo công bố về bảng xếp hạng mới nhất của trang âm nhạc Billboard (Mỹ) ngày 8/7 (giờ địa phương), 7 ca khúc nhạc phim (OST) của bộ phim hoạt hình gốc trên nền tảng trực tuyến Netflix (Mỹ) "KPop Demon Hunters", lấy chất liệu từ âm nhạc Hàn Quốc (K-pop), đã đồng loạt lọt vào bảng xếp hạng đĩa đơn “Hot 100”.Đáng chú ý, ca khúc “Golden” được thể hiện bởi Huntr/x, nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng trong phim, đã vươn lên vị trí 23, tăng tới 58 bậc so với một tuần trước đó.Ca khúc “Your Idol” của nhóm nhạc nam Saja Boys, đối thủ cạnh tranh trong phim với nhóm Huntri/x, cũng tăng 46 bậc lên vị trí thứ 31, góp mặt trong bảng xếp hạng hai tuần liên tiếp.Ngoài ra, các ca khúc khác góp mặt trong bảng xếp hạng các đĩa đơn "Hot 100" này gồm "How It's Done”, “What It Sounds Like”, “Takedown” của nhóm Huntr/x lần lượt đạt vị trí thứ 42, thứ 55 và thứ 64, còn “Soda Pop” của nhóm Saja Boys ở vị trí 49. Ca khúc "Free”, bản song ca giữa Rumi (thành viên Huntr/x) và Jinu (thành viên Saja Boys) ở vị trí 58.Bên cạnh đó, album OST của bộ phim "KPop Demon Hunters" cũng đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng "Billboard 200", tăng 5 bậc so với tuần trước."KPop Demon Hunters" kể về nhóm nhạc nữ nổi tiếng Huntr/x chiến đấu chống lại các linh hồn ác quỷ để bảo vệ thế giới loài người. Kể từ khi ra mắt vào ngày 20/6, bộ phim này đã nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu mảng phim trên Netflix, tạo nên làn sóng yêu thích trên toàn thế giới.Nhờ đó, các ca khúc trong phim cũng nhận được nhiều sự chú ý, trong đó ca khúc “Your Idol” cũng đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ngày (Daily Top Songs) của nền tảng âm nhạc toàn cầu Spotify tại Mỹ.