Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị tạm giam trở lại sau 4 tháng

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul rạng sáng ngày 10/7 đã ban lệnh bắt tạm giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Theo đó, ông Yoon đã bị bắt giam trở lại tại trại tạm giam Seoul (thành phố Uiwang, tỉnh Gyeonggi) sau 124 ngày được thả kể từ khi Tòa án quyết định hủy lệnh tạm giam trước đó vào ngày 8/3.Phiên thẩm định lệnh bắt tạm giam cựu Tổng thống Yoon kéo dài khoảng 6 tiếng 40 phút, bắt đầu từ 2 giờ 22 phút chiều ngày 9/7. Tòa án khu vực Trung Seoul cho biết lý do ban lệnh tạm giam là do lo ngại ông Yoon có khả năng tiêu hủy chứng cứ.Tòa án sẽ ban lệnh bắt tạm giam khi phần lớn các cáo buộc phạm tội đã được làm rõ, có lo ngại về nguy cơ tiêu hủy chứng cứ như lôi kéo những người liên quan, và đồng tình rằng cần thiết phải tạm giam. Điều này có nghĩa là Tòa án đã chấp thuận phần lớn các cáo buộc mà Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đưa ra.Trong 66 trang của đơn xin lệnh bắt tạm giam, Nhóm công tố viên đặc biệt đã dành 16 trang để tập trung nêu rõ tính cần thiết của việc phải tạm giam cựu Tổng thống Yoon, nhấn mạnh mối lo ngại về nguy cơ tiêu hủy chứng cứ.Nhóm công tố viên đặc biệt đã tập trung vào sự thay đổi lời khai của các nhân vật chủ chốt như cựu Phó Phòng Cảnh vệ Tổng thống Kim Sung-hoon, cựu Thư ký riêng của Tổng thống Kang Eui-gu. Lời khai của hai người này đã thay đổi tùy theo việc luật sư của ông Yoon có mặt trong buổi điều tra hay không. Từ đó, Nhóm công tố viên đặc biệt đã đưa ra khả năng phía cựu Tổng thống Yoon đã gây áp lực hoặc lôi kéo nhân chứng.Nhóm công tố viên đặc biệt còn cảnh báo rằng ông Yoon có thể tiếp tục gây áp lực hoặc lôi kéo để các nhân chứng chủ chốt đưa ra lời khai có lợi cho mình, hoặc gây áp lực hòng tiêu hủy chứng cứ nếu cựu Tổng thống vẫn được tại ngoại. Các công tố viên cũng cho rằng việc soạn thảo bản tuyên bố thiết quân luật mới sau khi xảy ra vụ việc, và xóa dữ liệu từ điện thoại có chức năng chống nghe lén cũng đã là hành vi tiêu hủy chứng cứ.Ngoài ra, Nhóm công tố viên đặc biệt cũng khẳng định luật sư của ông Yoon đã tiết lộ nội dung đơn xin lệnh bắt giam, cho rằng điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người làm chứng, cản trở quá trình điều tra.Phía cựu Tổng thống Yoon phản bác rằng các cáo buộc của Nhóm công tố viên đặc biệt không thể cấu thành tội phạm về mặt pháp lý. Ông Yoon cũng đã tự mình đưa ra lời phát biểu cuối cùng kéo dài khoảng 20 phút. Tuy nhiên, Tòa án đã bác bỏ những lập luận này.Sau khi lệnh bắt giam được ban, ông Yoon đã được chuyển từ phòng chờ của nghi phạm đến khu dành cho nghi phạm bị tạm giam tại trại tạm giam Seoul, thay đổi từ thường phục sang đồ trại giam, chụp ảnh chân dung khi bị bắt và hoàn tất các thủ tục vào trại chính thức.Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ đẩy nhanh điều tra trong vòng 20 ngày ông Yoon bị tạm giam. Đầu tiên, các công tố viên sẽ hoàn tất điều tra các cáo buộc như lạm dụng chức quyền được nêu trong đơn xin lệnh bắt giam, và đệ trình lên tòa án.Mặt khác, cựu Tổng thống Yoon sáng ngày 10/7 đã trình văn bản lên Tòa án giải thích lý do không trình diện tại phiên tòa xét xử mình với cáo buộc tội cầm đầu cuộc nổi loạn diễn ra vào cùng ngày. Cựu Tổng thống cho rằng phiên tòa diễn ra chỉ 8 tiếng sau khi ông bị tạm giam nên khó có thể đến trình diện.