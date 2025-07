Phái đoàn Hàn Quốc kết thúc chuyến thăm Mỹ đàm phán về vấn đề thương mại

Photo : YONHAP News

Trưởng đoàn đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo ngày 10/7 đã trở về nước sau cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick vào sáng ngày 9/7 (giờ địa phương) tại Washington, Mỹ. Tháp tùng ông Yeo là các chuyên viên, bao gồm cả Chánh văn phòng đầu tư thương mại Park Jung-sung.Kể từ khi đến Washington vào ngày 5/7, ông Yeo đã gặp Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer và có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Lutnick vào ngày 7/7 vừa qua. Seoul đã đề nghị Washington gia hạn thời gian hoãn áp 25% thuế đối ứng, vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/7, cũng như yêu cầu giảm mức thuế quan đối với một số sản phẩm như ô tô và thép.Phái đoàn tham vấn của Hàn Quốc đã đến Mỹ mà không lên trước kế hoạch trở về nước, dự kiến sẽ đàm phán đến phút cuối trong bối cảnh thời điểm áp thuế đối ứng cận kề. Tuy nhiên, Seoul đã quyết định dành thêm thời gian tham vấn với Washington sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 lùi thời điểm áp thuế đối ứng với tất cả các nước sang ngày 1/8 tới.Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 6/7 cũng đã đến Washington để hỗ trợ quá trình tham vấn về thuế quan. Ông Wi đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng kiêm Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Marco Rubio và trở về nước vào ngày 9/7.Chánh Văn phòng Wi cho biết đã đề xuất với Mỹ về việc thúc đẩy các cuộc tham vấn trong thời gian tới, cân nhắc tổng thể các yếu tố như thương mại, đầu tư, mua sắm và an ninh. Ngoại trưởng Rubio cũng đã nhất trí với đề xuất này. Mặc dù hai bên vẫn còn những ý kiến bất đồng về một số vấn đề, nhưng đều có chung nhận định về việc điều chỉnh lập trường dựa trên việc củng cố niềm tin và phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Mặt khác, Chánh Văn phòng Wi còn tiết lộ hai nước đã nhất trí sớm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, nhưng hiện vẫn chưa ấn định ngày cụ thể và không nhất thiết sẽ diễn ra đúng vào thời điểm đầu tháng 8. Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn thuế quan, hoặc giảm mức thuế đến mức thấp nhất trong trường hợp phải thỏa hiệp.Dựa trên các nội dung tham vấn, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ phân tích lập trường của Mỹ, chuẩn bị chiến lược và gói tham vấn kết hợp giữa các vấn đề thương mại và an ninh, để tiếp tục đàm phán với Washington trong thời gian tới.