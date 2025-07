Hơn 200 ca mắc bệnh do nắng nóng tại Hàn Quốc trong ngày 8/7

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 9/7 cho biết chỉ riêng trong ngày 8/7, đã có tổng cộng 238 bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến nắng nóng (trong đó có 1 ca tử vong) được ghi nhận tại 516 phòng cấp cứu trên toàn quốc.Đây là lần đầu tiên số ca mắc bệnh do nắng nóng vượt mốc 200 ca/ngày kể từ ngày 3/8/2018 (229 ca), đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Vào tháng 8 năm đó, số ca mắc bệnh liên quan đến nắng nóng đã vượt 200 người/ngày trong ba ngày liên tiếp.Từ đầu tháng 7 năm nay, số ca mắc bệnh do nắng nóng bắt đầu tăng dần từ 43 ca (ngày 4/7), lên 105 ca (ngày 7/7) và tiếp tục tăng gấp đôi chỉ sau một ngày.Theo Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc, vào lúc 3 giờ 9 phút chiều ngày 8/7, nhiệt độ tại trạm quan trắc khí tượng Seoul (quận Jongno) đã lên tới 37,8 độ C, mức nhiệt độ 10 ngày đầu tháng 7 cao nhất trong lịch sử 118 năm quan trắc khí tượng tại thủ đô.Ngoài ra, nhiệt độ tại thành phố Incheon và Busan lần lượt đạt 35,6 độ C và 34,8 độ C, cũng là mức kỷ lục tại hai thành phố này tính từ năm 1904. Tại thành phố Daejeon, nhiệt độ cũng chạm ngưỡng 36,3 độ C, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc từ tháng 1/1969.Kể từ khi KDCA bắt đầu vận hành hệ thống giám sát bệnh do nắng nóng từ ngày 15/5, tính đến ngày 8/7, tổng số ca bệnh do nắng nóng đã vượt mốc 1.000 ca, đạt tổng cộng 1.228 ca, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái (486 ca).Tính đến nay, số ca tử vong nghi do bệnh liên quan tới nắng nóng trong mùa hè năm 2025 đã tăng lên thành 8 người, gấp gần ba lần so với cùng kỳ năm ngoái (3 ca).Bệnh do nắng nóng là một dạng bệnh cấp tính phát sinh do nhiệt độ cao. Khi tiếp xúc lâu trong môi trường nắng nóng, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, co rút cơ, mệt mỏi, giảm ý thức, nếu không được xử lý kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Các bệnh tiêu biểu là say nắng và kiệt sức do nắng.Trong số các ca bệnh do nắng nóng mùa hè năm nay, có 77,2% (948 ca) là nam giới và cứ 10 bệnh nhân thì có khoảng 3 người (33,6%) là người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên.Xét theo loại bệnh, kiệt sức do nắng chiếm hơn một nửa (57,1%). Phần lớn các ca mắc xảy ra ở ngoài trời (81,1%), trong đó 28,7% ở nơi làm việc và 14,4% ở đồng ruộng.