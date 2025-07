Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc bị khám xét liên quan tới vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến

Photo : KBS News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến sáng ngày 10/7 đã cử điều tra viên tới khám xét hơn 10 địa điểm, trong đó có nhà riêng của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup, một số bộ phận chính của Bộ Quốc phòng, cùng Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống. Ngoài ra, cựu Thư ký Kỷ cương công chức Lee Si-won và cựu Thư ký Quốc phòng Lim Ki-hoon cũng bị khám xét. Đây là bước đi quyết liệt đầu tiên của Nhóm công tố viên đặc biệt kể từ sau khi ra mắt vào ngày 2/7 vừa qua.Nhóm công tố viên đặc biệt đặt mục tiêu thu thập tài liệu liên quan tới cuộc họp do cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol chủ trì vào ngày 31/7/2023 để làm rõ các nội dung chỉ thị, báo cáo giữa Văn phòng Tổng thống và các quan chức quân đội khi đó. Nhóm công tố viên đặc biệt nghi ngờ trong cuộc họp này, cựu Tổng thống Yoon đã nổi giận khi nghe báo cáo kết quả điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến, căn nguyên dẫn tới việc Văn phòng Tổng thống và Bộ Quốc phòng gây sức ép lên quá trình điều tra vụ việc.Mặt khác, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đang tăng tốc điều tra về nghi ngờ bà Kim dính líu tới vụ thao túng giá cổ phiếu của công ty xây dựng Sambu. Trong ngày 10/7, Nhóm công tố viên đã triệu tập điều tra cựu Chủ tịch Cho Sung-wook và Chủ tịch Lee Il-jin của công ty này với tư cách là bị can. Hai nhân vật này bị cáo buộc đã lừa cổ đông về việc xúc tiến dự án tái thiết Ukraine vào tháng 5 và tháng 6/2023, nhằm thổi giá cổ phiếu, thu lợi nhuận bất chính hàng chục triệu USD.