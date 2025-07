Hàn Quốc thâm hụt gần 39 tỷ USD ngân sách trong 5 tháng đầu năm 2025

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 10/7 công bố báo cáo cho biết tính đến tháng 5 vừa qua, tổng thu ngân sách Nhà nước năm nay đạt 279.800 tỷ won (199,9 tỷ USD), tổng chi đạt 315.300 tỷ won (225,2 tỷ USD).Cán cân tài chính tổng hợp, bằng tổng thu trừ tổng chi, thâm hụt 35.500 tỷ won (25,4 tỷ USD). Tuy nhiên, nếu loại bỏ các quỹ an sinh xã hội như quỹ lương hưu quốc gia vốn luôn thặng dư thì quy mô thâm hụt lên tới 54.200 tỷ won (38,7 tỷ USD).Tính đến đợt ngân sách bổ sung đợt một, Chính phủ đặt mục tiêu thu ngân sách là 652.800 tỷ won (466,3 tỷ USD), nhưng tới tháng 5 tiến độ thu mới đạt 42,9%, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ này chưa phản ánh dự thảo ngân sách bổ sung đợt hai mới được thông qua.Xét theo các hạng mục thu ngân sách Nhà nước, thu thuế tính đến cuối tháng 5 đạt 172.300 tỷ won (123,1 tỷ USD), tăng 21.300 tỷ won (15,2 tỷ USD), trong đó phần lớn đến từ thu thuế doanh nghiệp, với mức tăng đạt 14.400 tỷ won (10,3 tỷ USD). Sự gia tăng này là nhờ tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm ngoái được cải thiện, tăng thu nhập từ lãi và cổ tức.Thu thuế thu nhập cũng tăng 6.200 tỷ won (4,4 tỷ USD). Ngược lại, thu thuế giá trị gia tăng ít hơn 4.000 tỷ won (2,9 tỷ USD) do số tiền hoàn thuế tăng lên.Thuế giao dịch chứng khoán cũng giảm 1.000 tỷ won (0,7 tỷ USD) do giá trị giao dịch chứng khoán sụt giảm. Các khoản thu khác ngoài thuế đạt 17.400 tỷ won (12,4 tỷ USD), tăng 3.600 tỷ won (2,6 tỷ USD) so với năm ngoái. Nguồn thu từ các quỹ đạt 90.000 tỷ won (64,3 tỷ USD), giảm 3.300 tỷ won (2,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.Quy mô phát hành trái phiếu Chính phủ trong tháng 6 đạt 23.800 tỷ won (17 tỷ USD). Tổng lượng trái phiếu Chính phủ phát hành lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 123.800 tỷ won (88,4 tỷ USD), bằng 59,8% tổng hạn mức phát hành cả năm.