Bài toán ngoại giao đối với Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 9/7 (giờ địa phương) đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Tái thiết lập nền kinh tế Hàn-Mỹ: Cơ hội và trở ngại". Tại đây, Giáo sư đầu ngành nghiên cứu về Hàn Quốc Victor Cha thuộc CSIS nhận định Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mong muốn thiết lập mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc cân bằng hơn so với các chính quyền tiền nhiệm, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và an ninh.Seoul và Washington đã bỏ lỡ hai cơ hội tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương bên lề các cuộc Hội nghị thượng đỉnh đa phương trong tháng 6. Nguyên nhân là do Tổng thống Mỹ Donald Trump đã về nước sớm khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), còn nhà lãnh đạo Hàn Quốc thì không thể tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Trong bối cảnh này, câu hỏi lớn được đặt ra là liệu Tổng thống Lee sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hay Tổng thống Donald Trump trước. Ngoài ra, một yếu tố mang tính quyết định quan trọng khác chính là liệu ông Lee có chấp nhận lời mời tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II (3/9) của Bắc Kinh hay không.Giáo sư Victor Cha cho rằng việc Hàn Quốc có thiết lập nguyên tắc tổ chức cuộc hội đàm với nước đồng minh Mỹ trước khi hội đàm với Trung Quốc hay không, dù có tốn nhiều thời gian để điều chỉnh lịch trình, sẽ là bước quan trọng đầu tiên đối với chính sách ngoại giao của chính quyền Tổng thống Lee.Ông Cha dự đoán trong bối cảnh Tổng thống Lee phải đối mặt với áp lực tạo ra được thành quả trước cuộc bầu cử địa phương vào năm 2026, nhà lãnh đạo Hàn Quốc có thể tìm giải pháp thông qua Trung Quốc nếu quan hệ với Mỹ không đạt tiến triển.Ngoài ra, Giáo sư Victor Cha nhận định Seoul có thể đang cân nhắc phương án tận dụng hai cơ hội để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Cụ thể là khi Tổng thống Lee Jae Myung đến thăm Mỹ hoặc là khi ông Donald Trump tới Hàn Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), dự kiến được tổ chức tại thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang) vào cuối tháng 10 tới.Bắc Kinh cũng có thể sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà sẽ tăng cường quan hệ với Seoul. Vì vậy, Tổng thống Lee cần phải cân nhắc đưa ra lựa chọn chiến lược về thứ tự tổ chức Hội nghị thượng đỉnh với Mỹ và Trung Quốc, cũng như việc tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật tại Bắc Kinh.