Dự báo nhu cầu điện năng mùa hè năm 2025 sẽ lập kỷ lục mới

Photo : KBS News

Trong ngày 8/7, nhiệt độ tại một số địa phương ở Hàn Quốc đã vượt mốc 40 độ C. Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhu cầu điện năng tối đa cùng ngày đạt 95,7 GW, vượt qua mức kỷ lục so với các tháng 7 trước đây.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc dự báo nếu tiếp tục xu hướng như hiện nay, tới thời gian cao điểm là tuần thứ hai của tháng 8, nhu cầu điện năng tối đa có thể tăng lên 97,8 GW, cao hơn 0,7 GW so với mức kỷ lục 97,1 GW ghi nhận vào ngày 20/8 năm ngoái.Hiện tại, công suất điện có thể cung cấp vào khoảng 106,6 GW, nhưng lượng điện dự phòng tại thời điểm nhu cầu cao nhất chỉ còn 8,8 GW, thấp hơn tiêu chuẩn dự phòng phù hợp là 9,6 GW.Bộ Công nghiệp cho biết mặc dù biến động nhu cầu điện năng ngày càng lớn, nhưng tình hình cung ứng điện hiện không gặp vấn đề nghiêm trọng. Ngoài ra, cơ quan này đã chuẩn bị riêng các nguồn lực dự phòng khẩn cấp ở mức 8,7 GW để ứng phó khi cần thiết, như nâng công suất nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá, hoặc giảm cung cấp điện cho các khu công nghiệp dựa trên thỏa thuận trước.Chính phủ quyết định nới lỏng biểu giá điện lũy tiến tạm thời trong tháng 7 và tháng 8 để giảm gánh nặng tiền điện cho người dân.