Người nước ngoài đến Hàn Quốc du học tăng trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê Hàn Quốc ngày 10/7 công bố báo cáo "Thống kê di cư quốc tế năm 2024", cho biết tổng số người nhập cảnh với thời gian lưu trú 90 ngày trở lên và số người xuất cảnh đạt 1.329.000 người, tăng 54.000 người (4,2%) so với năm 2023.Quy mô di cư thuần quốc tế, tức số người nhập cảnh trừ đi số người xuất cảnh, đạt 125.000 người. Trong đó, số người nước ngoài nhập cảnh là 451.000 người, số người xuất cảnh là 353.000 người. Số người nhập cảnh thuần vào Hàn Quốc đạt 98.000 người, giảm 63.000 người so với năm trước.Xét theo tư cách lưu trú, người đến Hàn Quốc làm việc là 164.000 người, chiếm nhiều nhất với tỷ lệ 36,4%. Dù vậy con số này vẫn giảm 9.000 người (5,1%) so với năm 2023. Du học và các khóa đào tạo thông thường là 99.000 người, tăng 19,2% và chiếm 21,9% tổng số người nhập cảnh vào Hàn Quốc. Số người định cư lâu dài và kết hôn tăng 1,8% lên 59.000 người, chiếm 13,1%.Cục Thống kê cho biết mặc dù số người nhập cảnh với tư cách lao động thời vụ tăng, nhưng số lao động phổ thông và lao động có tay nghề nhập cảnh vào Hàn Quốc lại giảm so với một năm trước. Một trong những nguyên nhân được cho là do tình hình kinh tế trong nước đã khiến nhu cầu tuyển dụng thực tế của các doanh nghiệp Hàn Quốc giảm.Xét theo quốc gia, Trung Quốc là nước có nhiều người nhập cảnh nhất, với 112.000 người. Tiếp đến là Việt Nam 88.000 người và Mỹ là 23.000 người. Việt Nam cũng là nước dẫn đầu về số người nhập cảnh thuần vào Hàn Quốc, với 33.000 người, sau đó là Myanmar và Nepal, mỗi nước khoảng 11.000 người.Số người Hàn Quốc nhập cảnh là 276.000 người, tăng 26,5% so với năm trước, ghi nhận mức tăng lớn thứ hai từ trước đến nay. Trong khi đó, số người Hàn Quốc xuất cảnh là 249.000 người, giảm 3,5%.Cục Thống kê cho biết nhiều người Hàn ở nước ngoài đã quay trở về nước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, khiến số người nhập cảnh tăng mạnh. Sau khi Chính phủ nới lỏng các biện pháp hạn chế di chuyển, dòng người xuất cảnh lại tăng mạnh. Dù vậy, những người Hàn Quốc xuất cảnh trong khoảng thời gian năm 2022-2023 cũng đang có xu hướng quay trở về nước.