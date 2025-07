Điện tử Samsung trình làng smartphone gập siêu mỏng

Photo : YONHAP News

Trong sự kiện giới thiệu sản phẩm mới được tổ chức tại New York (Mỹ) vào ngày 9/7 (giờ địa phương), hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc đã cho ra mắt dòng smartphone gập mới Galaxy Z Fold7 và Z Flip7.Galaxy Z Fold7 có thiết kế mỏng và nhẹ hơn đáng kể so với dòng trước đó, nhưng vẫn đảm bảo độ bền và tính năng cao. Chiếc smartphone này dày 8,9 mm khi gập lại, gần như tương đương với smartphone thông thường; và dày 4,2 mm khi mở ra, chỉ bằng một nửa so với các điện thoại thông thường. Dòng máy này nặng 215g, nhẹ hơn 24g so với dòng trước đó và nhẹ hơn cả dòng Galaxy S25 Ultra (218g).Galaxy Z Fold7 cũng được trang bị bộ vi xử lý (AP) ứng dụng chíp Snapdragon 8 Elite có tính năng cao, tương tự như mẫu Galaxy S25. Phần gập của máy được sử dụng bản lề mới Armor Flex Hinge, giúp phân tán lực đều khi có va chạm bên ngoài. Ngoài ra, Samsung còn sử dụng vật liệu titan cho màn hình chính và tăng độ dày của kính siêu mỏng (UTG) lên 50% so với dòng trước đó.Samsung cho biết dòng điện thoại mới lần này cung cấp trải nghiệm giống với Galaxy S25 Ultra khi gập lại, với màn hình chính 8 inch khi mở, rộng hơn 11% so với dòng trước, giúp tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng trong việc chỉnh sửa nội dung, sử dụng đa tác vụ hay xem phim.Đối với Galaxy Z Flip7, kích cỡ phần màn hình phụ Flex Windows cũng được tăng từ 3,4 inch lên 4,1 inch. Viền màn hình (bezel) chỉ mỏng 1,25 mm, gần như toàn bộ bề mặt là màn hình. Người dùng có thể trải nghiệm tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) cá nhân hóa và trực tiếp ngay trên màn hình phụ Flex Windows mà không cần mở điện thoại. Màn hình chính cũng được mở rộng từ 6,7 inch lên 6,9 inch khi mở. Galaxy Z Flip7 còn được trang bị chíp AP Exynos 2500 do chính hãng phát triển.Mặt khác, hãng điện tử Samsung còn cho ra mắt phiên bản Galaxy Z Flip7 FE, có thiết kế và tính năng tương đương với Flip6, nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí và có thể tiếp cận được với nhiều người dùng hơn trong phân khúc điện thoại gập.Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 sẽ được mở bán trên thị trường toàn cầu, bao gồm cả Hàn Quốc từ ngày 25/7 tới. Chương trình đặt mua trước tại Hàn Quốc sẽ diễn ra trong vòng một tuần từ ngày 15/7.